Эмма Стоун получила "Оскар" за лучшую женскую роль
27 февраля 2017, 11:08
В мюзикле рассказывается история начинающей актрисы и музыканта.
Премия Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» присуждена Эмме Стоун, сыгравшей в картине «Ла-Ла Ленд» американского режиссера Дэмьена Шазелла.
Об этом было объявлено в ходе 89-й церемонии вручения награды, передает Лента.ру.
В мюзикле рассказывается история начинающей актрисы и музыканта. Главную мужскую роль исполнил Райан Гослинг.
Фильм также был удостоен премий за режиссуру (Дэмьен Шазелл), операторскую работу (Линус Сандгрен), музыку (Джастин Гурвиц) и песню (City of Stars).
Картина стала лидером по числу номинаций на премию «Оскар». Фильм представлен в 13 категориях, причем дважды — за лучшую песню.
Фото: REUTERS
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