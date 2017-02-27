Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Эмма Стоун получила "Оскар" за лучшую женскую роль

27 февраля 2017, 11:08

В мюзикле рассказывается история начинающей актрисы и музыканта.


Премия Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» присуждена Эмме Стоун, сыгравшей в картине «Ла-Ла Ленд» американского режиссера Дэмьена Шазелла.

Об этом было объявлено в ходе 89-й церемонии вручения награды, передает Лента.ру.

В мюзикле рассказывается история начинающей актрисы и музыканта. Главную мужскую роль исполнил Райан Гослинг.

Фильм также был удостоен премий за режиссуру (Дэмьен Шазелл), операторскую работу (Линус Сандгрен), музыку (Джастин Гурвиц) и песню (City of Stars).

Картина стала лидером по числу номинаций на премию «Оскар». Фильм представлен в 13 категориях, причем дважды — за лучшую песню.

Фото: REUTERS

Все новости по теме читайте здесь.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...