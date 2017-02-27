Дзюдоист Ержан Шынкеев выиграл "бронзу" этапа Гран-при в Дюссельдорфе

В немецком Дюссельдорфе мастер татами из Караганды дошёл до малого финала, где сенсационно победил действующего олимпийского чемпиона.

В Дюссельдорфе завершился первый в 2017 году этап Мирового Гран-при по дзюдо. Казахстан по итогам трёх соревновательных дней завоевал одну бронзовую медаль, сообщает сообщает Zakon.kz





Ержан Шынкеев (+ 100 кг) занял третье место на этапе Мирового Гран-при. В немецком Дюссельдорфе мастер татами из Караганды дошёл до малого финала, где сенсационно победил действующего олимпийского чемпиона - чеха Лукаша Крпалека (вазари), который в Рио-де-Жанейро добился успеха в весовой категории до 100 кг.





Как сообщили в пресс-службе федерации во время дневной сессии Шынкеев одолел бразильца Руана Искуэрдо и грузина Адама Окруашвили (вазари), однако за выход в полуфинал Ержан проиграл японцу Хисаёши Харасаве заняв 3 шидо, после чего получил возможность побороться за бронзу на этапе Мирового Гран-при. В первой утешительной схватке казахстанским тяжеловесом был повержен Яков Хаммо из Украины.





Напомним, что Гран При проходил с 24 по 26 февраля в Дюсселдорфе, где участвовали 346 дзюдоистов из 50 стран.







