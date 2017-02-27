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Скандал с казахстанскими самолетами: нацбюро проводит проверку

27 февраля 2017, 15:33

Антикоррупционное ведомство проверят, как самолеты, якобы проданные в Сирию, могли быть зарегистрированы в Казахстане


Главная транспортная прокуратура Казахстана прокомментировала информацию о возможной продаже в Сирию зарегистрированных в Казахстане гражданских самолетов.

"В СМИ обсуждается информация о возможной продаже зарегистрированных в госреестре гражданских воздушных судов РК самолетов Airbus в Сирию. Установлено, что регистрация воздушных судов и их снятие комитетом гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию осуществлена с грубыми нарушениями законодательства об использовании воздушного пространства и деятельности авиации", — говорится в сообщении ведомства.

В соцсетях ранее появилась информации о том, что Иран хотел передать в Сирию три пассажирских самолета в обход европейских санкций. Эти воздушные суда были незаконно зарегистрированы в Казахстане. Когда факты были обнародованы, в Астане проходили переговоры по межсирийскому урегулированию. Материалы по факту незаконной регистрации в Казахстане самолетов транспортная прокуратура передала в Нацбюро по противодействию коррупции для проведения проверки.

Источник: Sputnik Казахстан

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