Бронзовый призер чемпионата Европы-2008 может перейти в казахстанский клуб

Полузащитник казанского «Рубина» Динияр Билялетдинов может продолжить выступление в одном из казахстанских клубов, сообщает корреспондент KazFootball.kz





«В мае у Динияра заканчивается контракт, мы не будем его продлевать. Сейчас он и мы ищем варианты для трудоустройства, так как такой опытный футболист должен играть. Есть интерес со стороны клубов из Казахстана к нему и к Владимиру Дядюну, который залечил травму и сейчас тренируется с молодежью «Рубина», — цитирует спортивного директора ФК «Рубин» Ильгиза Фахриева Rsport.ru.





Динияр Билялетдинов является Заслуженным мастером спорта России и бронзовым призером чемпионата Европы-2008. За свою карьеру выступал за такие российские клубы, как «Локомотив», «Спартак», «Анжи», «Торпедо» и «Рубин». В 2009-2012 играл за английский «Эвертон».







