Бронзовый призер чемпионата Европы-2008 может перейти в казахстанский клуб
27 февраля 2017, 16:16
Динияр Билялетдинов является Заслуженным мастером спорта России и бронзовым призером чемпионата Европы-2008.
Полузащитник казанского «Рубина» Динияр Билялетдинов может продолжить выступление в одном из казахстанских клубов, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
«В мае у Динияра заканчивается контракт, мы не будем его продлевать. Сейчас он и мы ищем варианты для трудоустройства, так как такой опытный футболист должен играть. Есть интерес со стороны клубов из Казахстана к нему и к Владимиру Дядюну, который залечил травму и сейчас тренируется с молодежью «Рубина», — цитирует спортивного директора ФК «Рубин» Ильгиза Фахриева Rsport.ru.
Динияр Билялетдинов является Заслуженным мастером спорта России и бронзовым призером чемпионата Европы-2008. За свою карьеру выступал за такие российские клубы, как «Локомотив», «Спартак», «Анжи», «Торпедо» и «Рубин». В 2009-2012 играл за английский «Эвертон».
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