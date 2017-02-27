В Астане обсудили поправки в законодательство по вопросам социального обеспечения граждан

Сегодня в МТСЗН РК прошли публичные слушания по проекту Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения», разработанного в реализацию Послания Главы государства народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

В мероприятии приняли участие депутаты Парламента РК, представители государственных органов, Национального банка РК, НПП РК «Атамекен», Федерации профсоюзов РК, общественного совета, НПО, Института экономических исследований, Института законодательства, Единого накопительного пенсионного фонда, Государственной аннуитетной компании, Государственного фонда социального страхования, университета КазГЮУ и др.

Выступая на публичных слушаниях, вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова отметила, что вышеуказанный законопроект предусматривает:

- повышение размеров пенсий с 1 июля 2017 года до 20% к уровню 2016 года;

- повышение размеров единовременного пособия в связи с рождением ребенка с 1 июля 2017 года на 20%;

- перенос предусмотренного срока внедрения 5% обязательных пенсионных взносов работодателя с 2018 года на 2020 год.

«По поручению Главы государства в 2017-2018 годы будут поэтапно повышены размеры пенсий, выплачиваемые из республиканского бюджета. Размеры солидарных пенсий будут повышены на 11%, с учетом 9% повышения в начале года. Размер базовой пенсии будет повышен на 13%, с учетом также 7% повышения в начале года. В итоге мы обеспечиваем повышение размеров пенсий до 20% с 1 июля 2017 года по сравнению с размером пенсий 2016 года. Это повышение касается всех пенсионеров или более 2 млн. человек», - сказала Светлана Жакупова.

С учетом вышеуказанных изменений, минимальный размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 37 789 тенге 2016 года до 45 711 тенге с 1 июля 2017 года. Средний размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 55 154 тенге до 66 721 тенге.

Размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка с 1 января 2017 года повышен на 7%, а с 1 июля 2017 года будет повышен еще на 20%. В результате в 2017 году в сравнении с 2016 годом рост составит 27%.

«Если в 2016 году размер государственного пособия на рождение первого, второго и третьего ребенка составлял 66 621 тенге, то с 1 января 2017 года его размер составил 71 270 тенге, а с 1 июля повысится до 86 222 тенге. Размер государственного пособия на рождение четвертого и более ребенка в текущем году составлял 111 035 тенге, а с 1 января 2017 года он повысился до 118 тыс. тенге, с 1 июля 2017 года - размер будет равен 142 947 тенге», - пояснила Светлана Жакупова.

Вице-министр подчеркнула, что в целом на вышеуказанные повышения пенсий и данного вида пособия в республиканском бюджете заложено 81,6 млрд. тенге.

Законопроектом предусмотрено внесение поправок в 8 законов РК. Отрицательных правовых и социально-экономических последствий в случае его принятия не предполагается.