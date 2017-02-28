Руководство Нацбанка и ЕНПФ встретилось с членами Общественного совета при Едином накопительном пенсионном фонде

27 февраля т.г. в Национальном Банке РК состоялась ознакомительная встреча членов Общественного Совета ЕНПФ с Заместителем Председателя НБРК Галымжаном Пирматовым и Председателем Правления АО «ЕНПФ» Нурбуби Наурызбаевой, а также представителями НБРК и ЕНПФ.

Г. Пирматов подчеркнул важность создания независимого консультативно - совещательного органа - Общественного Совета при ЕНПФ. «Мнения вкладчиков и получателей, финансовых экспертов, а также журналистов, объективно освещающих процессы в пенсионной сфере, крайне важны. На основе обсуждений будут выработаны предложения по совершенствованию накопительной пенсионной системы, повышению прозрачности работы Единого накопительного пенсионного фонда», - сказал Г. Пирматов.

В свою очередь, Нурбуби Наурызбаева отметила первостепенное значение достижения максимальной прозрачности деятельности ЕНПФ, налаживания устойчивого эффективного информационного и коммуникационного канала с вкладчиками фонда и получателями пенсионных выплат. «Ключевой принцип работы ЕНПФ остается неизменным - это защита интересов вкладчиков фонда и получателей пенсионных выплат», - сказала она.

Представители Нацбанка и ЕНПФ вкратце рассказали участникам встречи о проводимой работе по управлению пенсионными активами и текущей ситуации в пенсионном секторе, а также ответили на ряд вопросов Общественного Совета при ЕНПФ. Стороны обменялись мнениями, отметили эффективность проведения подобных встреч в рамках дальнейшего взаимодействия для разъяснения принципов функционирования накопительной пенсионной системы в едином информационном пространстве и придания импульса по совершенствованию деятельности пенсионной системы.

Напомним, что Общественный совет при ЕНПФ сформирован в феврале 2017 года на основе добровольного участия экспертов, членов общественных организаций, вкладчиков, получателей ЕНПФ, средств массовой информации. Председателем Совета избран политолог Досым Сатпаев, его заместителем стала известный журналист Алевтина Донских.