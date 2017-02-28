Денис Тен: Мы падаем, чтобы подняться
Фигурист назвал свое выступление на континентальном первенстве, полным провалом.
Столько тёплых сообщений. Спасибо всем за внимание. Но ничего страшного не произошло, это спорт, бывают взлеты и падения. Бывают и акклиматизационные ямы, физические спады и другие составляющие. Главное играть «чисто». Учиться на ошибках. Вставать и работать дальше. Этим я и занимаюсь уже 18 лет. Все гуд. У меня другие планы. Увидимся на ЧМ. ✊🏻🙂🚀 art: @matmaaarie
Полный провал на Азиатских играх Жаль, жаль, жаль. Но все мы падаем, чтобы подняться, верно? Я делал это много раз. Спасибо фанатам за трогательный прием. Как-то не приходилось раньше принимать участие в соревнованиях в Японии, где настолько фантастическая фанбаза! Поэтому чувствую себя отвратительно. Очень расстроен. Но может сохраню это на будущее. Спасибо за поддержку! Мы делаем перезагрузку и скоро увидимся в Хельсинки! #DenisTen #ДенисТен