Денис Тен: Мы падаем, чтобы подняться

Казахстанский фигурист, бронзовый призер олимпийских игр Денис Тен прокомментировал выступление на зимних Азиатских играх, которые прошли в японском Саппоро, сообщает сообщает Zakon.kz





«Столько тёплых сообщений. Спасибо всем за внимание. Но ничего страшного не произошло, это спорт, бывают взлеты и падения. Бывают и акклиматизационные ямы, физические спады и другие составляющие. Главное играть «чисто». Учиться на ошибках. Вставать и работать дальше.

Этим я и занимаюсь уже 18 лет. Все гуд. У меня другие планы. Увидимся на чемпионате мира», - написал фигурист на странице в instagram.





Чемпионат мира по фигурному катанию года пройдёт в Финляндии с 29 марта по 2 апреля 2017 года.





Ранее, фигурист назвал свое выступление на континентальном первенстве, полным провалом.





«Полный провал на Азиатских играх. Жаль, жаль, жаль. Но все мы падаем, чтобы подняться, верно? Я делал это много раз. Спасибо фанатам за трогательный прием. Как-то не приходилось раньше принимать участие в соревнованиях в Японии, где настолько фантастическая фанбаза! Поэтому чувствую себя отвратительно. Очень расстроен. Но может, сохраню это на будущее. Спасибо за поддержку! Мы делаем перезагрузку и скоро увидимся в Хельсинки!», - приводит слова Тена официальная фан-страница.



