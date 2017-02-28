Медики рассказали о состоянии Николая Караченцова
28 февраля 2017, 13:13
Актёр был госпитализирован после ДТП.
Актер Николай Караченцов, попавший в понедельник в ДТП, остается в больнице, сообщили РИА Новости в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
"Он лежит в нейрохирургической реанимации", — сказал собеседник агентства.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что актёр был госпитализирован после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья. Позднее сын актера сообщил, что Караченцова собираются перевести в столичную больницу.
Фото: ntv.ru
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