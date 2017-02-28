Медики рассказали о состоянии Николая Караченцова

Актёр был госпитализирован после ДТП.

Актер Николай Караченцов, попавший в понедельник в ДТП, остается в больнице , сообщили , сообщили РИА Новости в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.





"Он лежит в нейрохирургической реанимации", — сказал собеседник агентства.





Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что актёр был госпитализирован после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья. Позднее сын актера сообщил, что Караченцова собираются перевести в столичную больницу.



