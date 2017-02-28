Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Медики рассказали о состоянии Николая Караченцова

28 февраля 2017, 13:13

Актёр был госпитализирован после ДТП.


Актер Николай Караченцов, попавший в понедельник в ДТП, остается в больнице, сообщили РИА Новости в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Он лежит в нейрохирургической реанимации", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что актёр был госпитализирован после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья. Позднее сын актера сообщил, что Караченцова собираются перевести в столичную больницу.

Фото: ntv.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...