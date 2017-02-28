Звезды оперной сцены выступят в «Маленькой торжественной мессе» Дж. Россини

Любимица публики, Заслуженный деятель Казахстана Салтанат Ахметова (сопрано); оперная дива, Заслуженный деятель Казахстана Дина Хамзина (меццо-сопрано); популярный тенор, Заслуженный деятель Казахстана Медет Чотабаев и всемирно известный бас, Народный артист Армении Барсег Туманян 3 марта предстанут на сцене Большого зала «Астана Опера» в «Маленькой торжественной мессе» Дж. Россини,

Основные герои вечера – Хор и Симфонический оркестр «Астана Опера», за дирижёрским пультом – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов.





Столичную публику, несомненно, восхитит уникальное соединение в мессе упоительных оперных мелодий и изысканных хоровых номеров.





Известно, что после премьеры этого произведения Джакомо Мейербер направил Россини восторженное письмо со словами: «Дай вам Бог дожить до ста лет, чтобы вы могли создать еще несколько подобных шедевров, и дал бы Он мне тоже прожить столько же, чтобы я мог восхититься этими новыми произведениями вашего бессмертного гения!».





«Маленькая торжественная месса» венчает список сочинений одного из величайших и самых плодовитых оперных композиторов Европы Джоаккино Россини – автора более 40 опер. Она написана композитором после завершения оперной карьеры. «Маленькая торжественная месса» – музыкальный итог и осмысление всей богатой событиями прожитой жизни гения.





Свое название «Маленькая торжественная месса» получила не из-за своей величины, а из-за первоначального аскетичного состава сопровождения – фортепиано и органа, вернее гармониума (инструмента, близкого по звучанию фисгармонии). Такое сопровождение совершенно правильно выбрано автором, поскольку оркестр в большей бы степени подчеркнул оперную природу стиля Россини, скрыть которую он был не в состоянии. Оркестрованная версия была впервые исполнена уже после смерти композитора. Именно в такой версии она будет представлена слушателям «Астана Опера». «Маленькая торжественная месса» – необычайно светлое, чистое произведение.





Начало в 19.00.