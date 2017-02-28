Младший кроссовер Bentley получит электропривод

Еще до премьеры самого Bentayga было известно, что со временем у него появится «младший брат».

Bentley выпустит новый кроссовер, размерами уступающий модели Bentayga, и сделает его полностью электрическим. Об этом сообщает издание Automotive News со ссылкой на двух топ-менеджеров британской марки – гендиректора Вольфганга Дюрхаймера и главного инженера Рольфа Фреча.





Еще до премьеры самого Bentayga было известно, что со временем у него появится «младший брат». Планы по электрификации модельного ряда тоже давно озвучены, хотя основная ставка пока делается на подключаемые гибриды, а не стопроцентные электромобили. Однако теперь производитель автороскоши из Крю скорректировал свою стратегию – скорее всего, из-за финансовых проблем материнской компании Volkswagen Group, расплачивающейся сейчас за «дизельный» скандал.





Суть в том, что, расширяя линейку SUV, Bentley хочет привлечь действительно новых клиентов, а не отнять часть покупателей у своего же Bentayga. Поэтому в компании решили дистанцировать два кроссовера друг от друга не только по размерам, но и по типу силовой установки: для Bentayga уже предлагаются 6,0-литровый бензиновый W12 и 4,0-литровый дизельный V8, а скоро должен появиться подзаряжаемый от сети гибридный привод, но более компактный внедорожник будет перемещаться только за счет электротяги.





Правда, этот проект, во-первых, еще не получил «зеленый свет» от совета директоров, а во-вторых, скорее всего, означает отказ от гибридного спорткара на базе концепта EXP 10 Speed 6. В любом случае, сначала Bentley займется гибридизацией. В начале этого года Дюрхаймер подтвердил, что все модели получат версии с силовыми установками, совмещающими ДВС и электромотор. Уже в 2018 году выйдет гибридный Bentayga, за ним последует бензоэлеткрический Continental GT нового поколения. Хотя ДВС в нем будет шестицилиндровый, вся система по отдаче будет сопоставима с V8 – то есть рассчитывать стоит не менее чем на 500 л.с.



