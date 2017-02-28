Mercedes покажет в Женеве новый кабриолет E-Class

Как и все прочие кабриолеты и родстеры Mercedes-Benz, новый E-Class Cabriolet получит фирменные системы Airscarf и Aircap.

В начале марта Mercedes-Benz представит на международном автосалоне в Женеве кабриолет E-Class нового поколения. Автомобиль с мягким откидным верхом станет пятым и последним членом семейства, уже включающего седан, универсал, универсал повышенной проходимости All-Terrain и купе.





Ничего принципиально нового с точки зрения дизайна и техники мы не увидим. Подобно своим «родственникам», новый открытый E-Class построен на заднеприводной платформе MRA, оснащается теми же двигателями, умными помощниками и системами безопасности. При этом, как и купе, кабриолет не получит полноценную AMG версию E 63 с V8 – топовой модификацией будет E 43 с 3,0-литровой 401-сильной турбошестеркой.





Как и все прочие кабриолеты и родстеры Mercedes-Benz, новый E-Class Cabriolet получит фирменные системы Airscarf и Aircap. Первая согревает шеи водителя и переднего пассажира теплым воздухом, вторая снижает завихрения воздушного потока в задней части машины. На днях автопроизводитель опубликовал на «Фейсбуке» анимированное изображение, показывающее, как тканевая крыша складывается и убирается в специальный отсек с помощью электропривода.













Помимо E-Class Cabriolet, концерн Daimler покажет в Женеве новый шоу-кар от Mercedes-AMG. Официально машина пока засекречена, но мы знаем, что это будет концепт четырехдверного спорткара, нацеленного на конкуренцию с Porsche Panamera. Также на подиуме появятся Mercedes-Maybach G 650 Landaulet и спецверсии других моделей – всего их будет 34.



