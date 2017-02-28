Самые дорогие украшения на «Оскаре»-2017
28 февраля 2017, 16:06
Уникальные драгоценности ведущих ювелирных домов и элегантные часы лучших швейцарских мануфактур.
Золото всех оттенков — белое, желтое, розовое — и платина, россыпи крупных бриллиантов и цветных драгоценных камней, необычный дизайн и редкие винтажные украшения. Серьги и кольца, браслеты и колье. Уникальные драгоценности ведущих ювелирных домов и элегантные часы лучших швейцарских мануфактур. Все эти чрезвычайно дорогие вещи оттеняли блеск голливудских звезд и известных режиссеров на красной ковровой дорожке церемонии вручения «Оскара»-2017.
«Лента.ру» выбрала звезд, проявивших максимальную элегантность в выборе часов и аксессуаров.
Актриса Джессика Бил
Фото: Frazer Harrison / Getty Images
Супруга певца Джастина Тимберлейка и звезда фильма «Пророк» надела к платью Kaufman Franco колье «Шепот дождевого леса» от Tiffany & Co. (коллекция Blue Book 2017 года) и несколько колец с бриллиантами из линии Schlumberger этого же ювелирно-часового дома.
Актер Джейми Дорнан
Фото: Frazer Harrison / Getty Images
Звезда «50 оттенков серого» и «На 50 оттенков темнее» Джейми Дорнан дополнил светлый смокинг запонками Trinity de Cartier из желтого золота с черным лаком и часами Drive de Cartier Extra-Flat в корпусе из розового золота.
Актриса Алисия Викандер
Фото: Frazer Harrison / Getty Images
Обладательница «Оскара»-2016 за роль в фильме «Девушка из Дании» и посол бренда Bulgari Алисия Викандер надела драгоценности этого ювелирно-часового дома: бриллиантовое колье Divas' Dream и кольцо с бриллиантами и перламутром в платиновой оправе.
Актриса Шарлиз Терон
Фото: Steve Granitz / WireImage / Getty Images
Обладательница «Оскара»-2004 за роль в фильме «Монстр» на церемонии этого года поднялась на сцену, чтобы наградить коллег, в серьгах Chopard c 25-каратным бриллиантом грушевидной огранки, 26-каратным бриллиантом огранки «сердце» и более мелкими камнями в оправе из белого золота Fairmined из коллекции Garden of Kalahari, в кольце белого золота с центральным грушевидным бриллиантом весом 7,11 карата и более мелкими камнями и в кольце белого золота с бриллиантом весом 4,04 карата из коллекции High Jewelry.
Певец Джастин Тимберлейк
Фото: Frazer Harrison / Getty Images
Кумир подростков середины 2000-х Джастин Тимберлейк был предельно элегантен: он дополнил свой смокинг запонками Trinity de Cartier из белого золота и керамики с бриллиантами и набором пуговиц для манишки из белого золота с бриллиантами и ониксом.
Актриса Лора Дерн
Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty Images
Известная своими ролями в фильмах «Дикие сердцем» и «Парк юрского периода» актриса Лора Дерн надела серьги Serpenti с бриллиантами и кольцо с сапфиром от римского ювелирно-часового дома Bulgari.
Актриса Сандра Хюллер (слева)
Фото: Tyler Golden / ABC / Getty Images
Звезда немецкого кино, снявшаяся в номинированной на «Оскар» за лучший иностранный фильм картине «Тони Эрдманн», выбрала украшения из представленной в 2016 году ювелирной коллекции Cactus de Cartier: серьги и кольца из желтого золота с бриллиантами.
Актриса Наоми Харрис
Фото: Kevin Mazur / Getty Images
Номинантка на «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана» надела на церемонию серьги и браслет с бриллиантами из коллекции высокого ювелирного искусства Bulgari.
Актриса Дакота Джонсон
Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty Images
Партнерша Джейми Дорнана по «50 оттенкам серого» Дакота Джонсон выбрала винтажные украшения Cartier: колье 1958 года из желтого золота с бриллиантами, кольцо1946 года с рубином весом 2,95 карата и бриллиантами в оправе из желтого золота и платины и кольцо 1945 года с рубинами и изумрудами в оправе желтого золота.
Актер Джереми Реннер
Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty Images
Джереми Реннер, снявшийся в фильме-номинанте «Прибытие», надел для выхода на красную дорожку классические часы Chopard L.U.C 1937 в стальном корпусе с серебристым циферблатом.
Актриса Эмма Стоун
Фото: Frazer Harrison / Getty Images
Обладательница «Оскара» за роль в фильме «Ла-Ла Ленд» Эмма Стоун дополнила платье Givenchy украшениями Tiffany & Co.: серьгами «Шепот дождевого леса» и кольцом «Вчера, сегодня и завтра» с трехкаратным желтым бриллиантом из коллекции Blue Book 2017 года и кольцом из платины с бриллиантами.
Режиссер Дэмьен Шазелл
Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty Images
Обладатель «Оскара» в номинации «Лучший режиссер» Дэмьен Шазелл надел на церемонию классические часы Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Small Second в корпусе из розового золота.
Танцовщица и актриса София Бутелла
Фото: пресс-служба Chanel
Партнерша Тома Круза в фильме «Мумия», актриса София Бутелла к платью Chanel подобрала украшения Chanel Fine Jewellery, в том числе серьги с бриллиантами в форме перьев из коллекции Plume.
Режиссер Барри Дженкинс
Фото: пресс-служба Montblanc
Режиссер лучшего, с точки зрения киноакадемиков, фильма года «Лунный свет» появился на церемонии в часах Montblanc Star Classique.
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