Самые дорогие украшения на «Оскаре»-2017

Золото всех оттенков — белое, желтое, розовое — и платина, россыпи крупных бриллиантов и цветных драгоценных камней, необычный дизайн и редкие винтажные украшения. Серьги и кольца, браслеты и колье. Уникальные драгоценности ведущих ювелирных домов и элегантные часы лучших швейцарских мануфактур. Все эти чрезвычайно дорогие вещи оттеняли блеск голливудских звезд и известных режиссеров на красной ковровой дорожке церемонии вручения «Оскара»-2017.





«Лента.ру» выбрала звезд, проявивших максимальную элегантность в выборе часов и аксессуаров.





Актриса Джессика Бил

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Супруга певца Джастина Тимберлейка и звезда фильма «Пророк» надела к платью Kaufman Franco колье «Шепот дождевого леса» от Tiffany & Co. (коллекция Blue Book 2017 года) и несколько колец с бриллиантами из линии Schlumberger этого же ювелирно-часового дома.





Актер Джейми Дорнан

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Звезда «50 оттенков серого» и «На 50 оттенков темнее» Джейми Дорнан дополнил светлый смокинг запонками Trinity de Cartier из желтого золота с черным лаком и часами Drive de Cartier Extra-Flat в корпусе из розового золота.





Актриса Алисия Викандер

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Обладательница «Оскара»-2016 за роль в фильме «Девушка из Дании» и посол бренда Bulgari Алисия Викандер надела драгоценности этого ювелирно-часового дома: бриллиантовое колье Divas' Dream и кольцо с бриллиантами и перламутром в платиновой оправе.





Актриса Шарлиз Терон

Фото: Steve Granitz / WireImage / Getty Images

Обладательница «Оскара»-2004 за роль в фильме «Монстр» на церемонии этого года поднялась на сцену, чтобы наградить коллег, в серьгах Chopard c 25-каратным бриллиантом грушевидной огранки, 26-каратным бриллиантом огранки «сердце» и более мелкими камнями в оправе из белого золота Fairmined из коллекции Garden of Kalahari, в кольце белого золота с центральным грушевидным бриллиантом весом 7,11 карата и более мелкими камнями и в кольце белого золота с бриллиантом весом 4,04 карата из коллекции High Jewelry.





Певец Джастин Тимберлейк

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Кумир подростков середины 2000-х Джастин Тимберлейк был предельно элегантен: он дополнил свой смокинг запонками Trinity de Cartier из белого золота и керамики с бриллиантами и набором пуговиц для манишки из белого золота с бриллиантами и ониксом.





Актриса Лора Дерн

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty Images

Известная своими ролями в фильмах «Дикие сердцем» и «Парк юрского периода» актриса Лора Дерн надела серьги Serpenti с бриллиантами и кольцо с сапфиром от римского ювелирно-часового дома Bulgari.





Актриса Сандра Хюллер (слева)

Фото: Tyler Golden / ABC / Getty Images

Звезда немецкого кино, снявшаяся в номинированной на «Оскар» за лучший иностранный фильм картине «Тони Эрдманн», выбрала украшения из представленной в 2016 году ювелирной коллекции Cactus de Cartier: серьги и кольца из желтого золота с бриллиантами.





Актриса Наоми Харрис

Фото: Kevin Mazur / Getty Images

Номинантка на «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана» надела на церемонию серьги и браслет с бриллиантами из коллекции высокого ювелирного искусства Bulgari.





Актриса Дакота Джонсон

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty Images

Партнерша Джейми Дорнана по «50 оттенкам серого» Дакота Джонсон выбрала винтажные украшения Cartier: колье 1958 года из желтого золота с бриллиантами, кольцо1946 года с рубином весом 2,95 карата и бриллиантами в оправе из желтого золота и платины и кольцо 1945 года с рубинами и изумрудами в оправе желтого золота.





Актер Джереми Реннер

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty Images

Джереми Реннер, снявшийся в фильме-номинанте «Прибытие», надел для выхода на красную дорожку классические часы Chopard L.U.C 1937 в стальном корпусе с серебристым циферблатом.





Актриса Эмма Стоун

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Обладательница «Оскара» за роль в фильме «Ла-Ла Ленд» Эмма Стоун дополнила платье Givenchy украшениями Tiffany & Co.: серьгами «Шепот дождевого леса» и кольцом «Вчера, сегодня и завтра» с трехкаратным желтым бриллиантом из коллекции Blue Book 2017 года и кольцом из платины с бриллиантами.





Режиссер Дэмьен Шазелл

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty Images

Обладатель «Оскара» в номинации «Лучший режиссер» Дэмьен Шазелл надел на церемонию классические часы Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Small Second в корпусе из розового золота.





Танцовщица и актриса София Бутелла

Фото: пресс-служба Chanel

Партнерша Тома Круза в фильме «Мумия», актриса София Бутелла к платью Chanel подобрала украшения Chanel Fine Jewellery, в том числе серьги с бриллиантами в форме перьев из коллекции Plume.





Режиссер Барри Дженкинс

Фото: пресс-служба Montblanc

Режиссер лучшего, с точки зрения киноакадемиков, фильма года «Лунный свет» появился на церемонии в часах Montblanc Star Classique.



