Ford перевел самую мощную Fiesta на три цилиндра
28 февраля 2017, 16:07
Новый Ford Fiesta ST выдает 200 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 6,7 секунды.
Семейство хетчбэков Ford Fiesta нового поколения, представленное в конце прошлого года, пополнилось топовой модификацией Fiesta ST. Хот-хетч, подготовленный спортивным подразделением Ford Performance, дебютирует 7 марта на Женевском автосалоне.
Новый Ford Fiesta ST выдает 200 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 6,7 секунды. Такими же характеристиками обладает Fiesta ST200, показанная в Женеве годом ранее, однако в данном случае машина оснащена не 1,6 турбочетверкой EcoBoost, а совершенно новым трехцилиндровым двигателем того же семейства с объемом 1,5 литра. Этот мотор к тому же умеет отключать один цилиндр – впервые данная функция появилась у 1,0-литрового EcoBoost – и имеет комбинированный впрыск топлива.
Помимо иного силового агрегата, новый Ford Fiesta ST впервые получил систему переключения режимов движения с настройками Normal, Sport и Track, влияющими на отзывчивость акселератора, рулевое управление, систему стабилизации и звук выпуска. В числе других технических особенностей – система, имитирующая управление вектором тяги за счет тормозов. Такая же имеется, например, у нового KIA Picanto, который также представят в Женеве.
В оснащение маленького хот-хетча Ford вошли эксклюзивные 18-дюймовые легкосплавные диски, спортивные кресла Recaro, мультимедийный комплекс SYNC 3 с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, акустика B&O PLAY Sound System – среди прочего. В числе конкурентов новой заряженной "Фиесты" – Renault Clio RS, Peugeot 208 GTi, MINI Cooper S. В Европе ST-модель будет доступна в трех- и пятидверных кузовах, продажи стартуют в начале следующего года.
Текст: Александр Орехов
Фото: Ford
Via cartimes
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