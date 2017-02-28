Chevrolet Camaro ZL1 получило экстремальную версию 1LE

Купе оснастили новым аэродинамическим обвесом кузова, в который входят карбоновое заднее антикрыло, новые дефлекторы воздуховодов и накладки в передней части кузова, а также доработанную подвеску с амортизаторами Multimatic Dynamic Suspension Spool Valve спереди и сзади, позволяющими регулировать дорожный просвет на передней оси. На колеса установили легкие кованые диски из алюминия, которые стали на 2,5 сантиметра шире тех, что устанавливаются на стандартный ZL1, но на 2,5 сантиметра меньше в диаметре. Эти диски обуты в шины Goodyear Eagle F1 Supercar 3R, обеспечивающие лучшее поперечное сцепление.





Сам Chevrolet Camaro ZL1 1LE весит на 27 килограммов меньше, чем простой ZL1. В General Motors говорят, что доработки позволили модели улучшить время круга на тестовом треке Milford Road Course на 3 секунды.





Спорткар был представлен во флоридской Дайтоне перед ежегодной гонкой Daytona 500. Продажи модели стартуют до конца года.