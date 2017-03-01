SEAT превратил малолитражку Mii в электромобиль

Маленький хетчбэк набирает сотню за 11,3 секунды и может разогнаться до максимальных 130 км/ч.

На выставке мобильной индустрии Mobile World Congress в Барселоне испанская компания SEAT представила полностью электрическую версию своей малолитражки Mii. Ее техническая начинка позаимствована у соплатформенного Volkswagen e-up!





Электромотор на 82 л.с. и 210 Нм питается от литий-ионной батареи на 18,7 киловатт-часов. Маленький хетчбэк набирает сотню за 11,3 секунды и может разогнаться до максимальных 130 км/ч. Полного заряда хватает примерно на 160 км. От обычной розетки SEAT eMii придется заряжать 9 часов, но с помощью 40-киловаттного устройства стандарта CCS 80-процентный запас энергии восстанавливается за 30 минут.





К сожалению, eMii – не серийная модель, а прототип. SEAT собирается построить 10 таких машин и использовать их в исследовательском центре Metropolis:Lab Barcelona, который начнет работу в этом апреле. Электромобили будут задействованы в пилотном каршеринговом проекте.





Впрочем, появятся у SEAT и товарные электрокары. Как сообщалось ранее, первой моделью на электротяге должен стать псевдокроссовер, который расположится в линейке бренда на ступеньку ниже еще не представленного официально кроссовера Arona.



