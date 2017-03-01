Nissan оборудовал X-Trail для перевозки собак

Nissan провел опрос более 1300 владельцев собак, в ходе которого выяснилось, что абсолютное большинство (98,7%) возит животных на личных автомобилях.

Компания Nissan переоборудовала кроссовер X-Trail таким образом, чтобы в нем можно было с комфортом перевозить одну или двух собак. Животное поднимается по специальной рампе в багажный отсек, где для него предусмотрены место для отдыха, дозатор корма и поилка, вытяжной душ и специальный фен.





Зона для животных в Nissan X-Trail 4Dogs обита кожей, которую можно мыть, и отделена от салона сеткой. С помощью специальной системы с «говорящим» названием dog-cam, встроенной в мультимедийный комплекс NissanConnect, водитель и передний пассажир могут следить за питомцами по семидюймовому экрану, а также успокаивать их разговорами через аудиосистему. При необходимости все собачье «оборудование» можно легко вынуть из багажника, чтобы организовать обычное погрузочное пространство.





Nissan провел опрос более 1300 владельцев собак, в ходе которого выяснилось, что абсолютное большинство (98,7%) возит животных на личных автомобилях. Почти 90% хотели бы приобрести машину, специально оборудованную для путешествий с питомцами.







