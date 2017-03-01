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Возрожденная Alpine показала первую новую модель

1 марта 2017, 14:59

Полноценная премьера Alpine A110 состоится 7 марта на автосалоне в Женеве.


Производитель спорткаров Alpine, возрожденный компанией Renault, опубликовал первые полноценные фотографии своей новой модели. Это среднемоторное заднеприводное купе, которое назвали Alpine A110 – в честь одноименного автомобиля, выпускавшегося в 1961-1977 годах.

Как и было обещано, серийная машина оказалась очень похожа на концепт Alpine Vision, показанный в прошлом году. Современная Alpine A110 получила шасси и кузов из алюминия. Двухдверку постарались сделать максимально легкой: например, ее кресла весят всего по 13,1 кг. Известно, что спорткар развивает 100 км/ч за 4,5 секунды, но информация о моторе по-прежнему не раскрывается – мы знаем только, что его мощность составит порядка 250-300 л.с. По одним данным купе получит 1,8-литровую турбочетверку, сделанную из 1,6-литровой от Renault Clio RS, по другим – совершенно новый 2,0-литровый агрегат, который также будет использоваться в Renault Megane RS.

Полноценная премьера Alpine A110 состоится 7 марта на автосалоне в Женеве, поставлять автомобили покупателям начнут в нынешнем году. При этом Alpine еще в минувшем декабре открыла прием заказов на модели первой серии Première Edition, ограниченной 1955 экземплярами – по году основания бренда. Сейчас можно внести предоплату в 2 тысячи евро, полная цена составит 55-60 тысяч евро. Клиентам предлагают на выбор только три цвета кузова – белый, синий и черный.

Со временем у A110 появятся «заряженная» версия и модификация в открытом кузове. Это семейство будет конкурировать с купе и родстерами Porsche 718 Cayman/Boxster и Alfa Romeo 4C.

Текст: Александр Орехов
Фото: Alpine

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