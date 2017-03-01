Путин: Казахстан сделал всё, чтобы блестяще организовать Универсиаду

"Мы постараемся такие же условия создать здесь, в Красноярске, для зимней Универсиады 2019 года".

Президент РФ Владимир Путин высказался об организации прошедшей в Алматы зимней Универсиады , пишет , пишет РИА Новости





В среду он посетил многофункциональный спортивный центр "Академии биатлона". В беседе со спортсменами Путин отметил, что несколько дней назад встречался с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который рассказал ему о том, как выступили атлеты на завершившейся в республике зимней Универсиаде.





"Казахстан сделал все для того, чтобы на высоком уровне блестяще организовать (...) Мы постараемся такие же условия создать здесь, в Красноярске, для зимней Универсиады 2019 года. И очень рассчитываю на то, что некоторые из вас будут еще выступать на Универсиаде", — сказал он.





Двукратный победитель и серебряный призер Всемирной зимней Универсиады 2017 года, мастер спорта Сергей Корастылев от лица команды подарил Путину вымпел завершившейся в Казахстане универсиады, а также талисман Всемирной зимней Универсиады 2019 года — U-Лайку.





"Мы должны сделать не только не хуже (чем в Казахстане) — получше, будем стараться. Друзья казахстанские тоже за нас будут переживать. Это наша обязанность — сделать так, чтобы спортсмены выступали в достойных условиях", — заявил Путин.





Фото: politobzor.net



