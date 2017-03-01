Непобежденный боксер описал опыт первого спарринга с GGG и назвал его самый сильный удар

Непобежденный американский проспект Давид Бенавидес (18-0, 17 КО), выступающий в суперсреднем весе, поделился впечатлениями от первой встречи с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), рассказал о спаррингах с ним и назвал его самый сильный удар, пишет пишет Vesti.kz





"Когда я впервые его встретил, я не знал, кто он такой. Это был мой первый визит в Big Bear, и мой отец сказал, что я буду спарринговать с этим парнем. Я помню, как посмотрел на ринг: он готовился и кинул на меня свой пронзающий взгляд. Было страшновато, если честно. Представьте себе, каково это, в 15 лет спарринговать с Головкиным. Его сила была невероятной, но я выстоял и многому научился.





Затем меня снова пригласили для спаррингов. Это большая честь спарринговать с таким великим чемпионом, как Головкин. Он оказывает огромное давление и очень силен, тем самым он помогает мне больше думать, и я также стал способен почаще на него наступать. Очень здорово быть частью этого лагеря.





Есть еще одна вещь. Головкин выжидает хорошего момента для контрудара. У него сильный джеб. Он любит наносить много джебов в корпус, и это тебя выматывает. Он хорошо режет углы. Кроме того, у него сильный правый оверхэнд, он немного побил меня этими ударами. Они весьма опасны. Его лучший удар - левый хук по корпусу, без сомнений. Сначала он выбрасывает хуки вверх, а когда вы поднимаете руки и ждете очередной удар в голову, он бьет вниз по корпусу. Он постоянно наносит удары так, будто старается пробиться через кирпичную стену.





Также его техника, то, как Головкин двигается на ногах. Он всегда идеально подстраивается под силовой удар. Он помог мне научиться многому в моей карьере. Геннадий - сильный боец с крепким подбородком. Вот все, что я могу о нем сказать. Мы проводим отличные спарринг-сессии", - рассказал Бенавидес в интервью RingTV.



