Боксеры-чемпионы стали членами Ассамблеи народа Казахстана

В списке — 16 человек, среди которых олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов, олимпийский чемпион по боксу, депутат Мажилиса Парламента РК Серик Сапиев и другие.

Олимпийские чемпионы, министр и депутаты Мажилиса стали членами Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА « передает корреспондент МИА « Казинформ ».





Торжественная церемония вручения удостоверения АНК ее новым членам прошла сегодня в рамках форума. Документы вручали Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова и первый заместитель председателя Ассамблеи Ералы Тугжанов.

В списке — 16 человек, среди которых олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов, министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев, певец Алишер Каримов, олимпийский чемпион по боксу, депутат Мажилиса Парламента РК Серик Сапиев и другие.





Отметим, сегодня во Дворце мира и согласия состоялся Форум Ассамблеи народа Казахстана, посвященный Дню благодарности. В рамках форума прошла выставка-экспозиция изделий из войлока мастеров декоративно-прикладного искусства Казахстана «Жан жылуы».



