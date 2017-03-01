Боксеры-чемпионы стали членами Ассамблеи народа Казахстана
1 марта 2017, 16:12
В списке — 16 человек, среди которых олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов, олимпийский чемпион по боксу, депутат Мажилиса Парламента РК Серик Сапиев и другие.
Олимпийские чемпионы, министр и депутаты Мажилиса стали членами Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Торжественная церемония вручения удостоверения АНК ее новым членам прошла сегодня в рамках форума. Документы вручали Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова и первый заместитель председателя Ассамблеи Ералы Тугжанов.
В списке — 16 человек, среди которых олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов, министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев, певец Алишер Каримов, олимпийский чемпион по боксу, депутат Мажилиса Парламента РК Серик Сапиев и другие.
Отметим, сегодня во Дворце мира и согласия состоялся Форум Ассамблеи народа Казахстана, посвященный Дню благодарности. В рамках форума прошла выставка-экспозиция изделий из войлока мастеров декоративно-прикладного искусства Казахстана «Жан жылуы».
Автор: Дамир Байманов
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