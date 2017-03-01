Nissan вывел на европейские дороги беспилотный Leaf

Компания Nissan впервые провела испытания автопилотируемого электромобиля Leaf на европейских дорогах общего пользования. Тестовые заезды прошли в условиях оживленного движения в восточной части Лондона. Ранее автопроизводитель уже устраивал показательные поездки беспилотников в Японии и США.





Роботизированный прототип Nissan Leaf оснащен системой ProPILOT, включающей радар миллиметрового диапазона, лазерный сканер, видеокамеры, высокоскоростные компьютерные чипы и особый интерфейс «человек-машина». Такой комплекс уже устанавливается на серийный минивэн Serena, который продается на японском рынке с прошлого года.





В скором времени Nissan предложит европейским покупателям обновленные хетчбэк Leaf и кроссовер Qashqai – обе модели после рестайлинга получат ProPILOT. Сейчас этот комплекс позволяет автомобилю двигаться по шоссе без участия водителя только в пределах заданной полосы, но уже в 2018 году «Ниссан» научит свои товарные беспилотники перестраиваться, а к 2020 году – и пересекать перекрестки.



