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Nissan вывел на европейские дороги беспилотный Leaf

1 марта 2017, 16:34

Тестовые заезды прошли в условиях оживленного движения в восточной части Лондона.


Компания Nissan впервые провела испытания автопилотируемого электромобиля Leaf на европейских дорогах общего пользования. Тестовые заезды прошли в условиях оживленного движения в восточной части Лондона. Ранее автопроизводитель уже устраивал показательные поездки беспилотников в Японии и США.

Роботизированный прототип Nissan Leaf оснащен системой ProPILOT, включающей радар миллиметрового диапазона, лазерный сканер, видеокамеры, высокоскоростные компьютерные чипы и особый интерфейс «человек-машина». Такой комплекс уже устанавливается на серийный минивэн Serena, который продается на японском рынке с прошлого года.

В скором времени Nissan предложит европейским покупателям обновленные хетчбэк Leaf и кроссовер Qashqai – обе модели после рестайлинга получат ProPILOT. Сейчас этот комплекс позволяет автомобилю двигаться по шоссе без участия водителя только в пределах заданной полосы, но уже в 2018 году «Ниссан» научит свои товарные беспилотники перестраиваться, а к 2020 году – и пересекать перекрестки.

Текст: Александр Орехов
Фото: Nissan

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