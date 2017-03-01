Замминистра внутренних дел РК посетил полицейского-героя

Первый заместитель министра от руководства и всего личного состава пожелал сержанту полиции скорейшего выздоровления.

Первый заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант полиции Марат Демеуов посетил в первой городской больнице Астаны старшину полиции Баянаульского РОВД Павлодарской области Мурата Нурсеитова, доставленного из Павлодара санитарной авиацией, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.





Марат Демеуов поблагодарил от лица руководства МВД Мурата Насырова за смелость и самоотверженность при выполнении своего служебного долга.





Он отметил, что в рядах полиции служат преданные своему делу высокопрофессиональные специалисты.





Мы гордимся всеми, кто рискуя жизнью борется с преступностью, охраняет правопорядок и обеспечивает безопасность граждан, являясь образцом ответственности – они костяк и надежная опора органов внутренних дел – отметил М.Демеуов.





Первый заместитель министра от руководства и всего личного состава пожелал сержанту полиции скорейшего выздоровления, благополучия в семье и успехов в нелегкой службе.





Напомним, экипаж дорожно-патрульной полиции, сопровождавший детей из Баянаульского района на областную спартакиаду, рискнул жизнью, не дав встречному грузовику столкнутся с автобусом со школьниками.





Для предотвращения ДТП водитель Мурат Нурсеитов развернул поперек дороги служебную автомашину «Лада Гранта».





В результате ДТП водитель-полицейский с множественными травмами и переломами был доставлен в городскую больницу Павлодара, где находился больше десяти дней до транспортировки в Астану. Его напарник Баянбек Жунусов от госпитализации отказался.









За 25 лет Независимости Казахстана при исполнении служебного долга погибло - 938 сотрудников МВД, их них 765 сотрудников органов внутренних дел, 173 – военнослужащих Национальной гвардии.





Получили ранения при исполнении служебного долга - 2261, из них сотрудников органов внутренних дел - 2200, военнослужащих - 61.