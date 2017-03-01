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Допустивший вспышку сибирской язвы ветврач в Карагандинской области амнистирован

1 марта 2017, 22:35

Ветврач допустил нарушение, выдав жителю зимовки Ушарал Актогайского района справку на вывоз и реализацию живой коровы, при этом не отследив всю процедуру вывоза скотины.


Ветеринарный врач ГУ «Инспекция ветеринарного контроля» Актогайского района Карагандинской области, допустивший вспышку сибирской язвы, в результате чего три человека были госпитализированы, амнистирован в зале суда, передает Казинформ.

Суд Актогайского района признал его виновным по статье 327 часть 1 УК «Нарушение ветеринарных правил или правил, установленных для борьбы с болезнями, повлекшее распространение эпизоотий и иные тяжкие последствия».

Ветврач допустил нарушение, выдав жителю зимовки Ушарал Актогайского района справку на вывоз и реализацию живой коровы, при этом не отследив всю процедуру вывоза скотины. Сельчанин подменил животное. Он не стал сообщать ветврачу, что бычок в его хозяйстве заболел, и пустил его на забой, а мясо реализовал по выданной ветсправке на корову.

90 килограммов зараженного мыса было реализовано в магазин в Балхаше. Вернувшись на зимовку Ушарал, сельчанин с супругой почувствовали недомогание и обратились в больницу. Врачи выявили у них сибирскую язву. Также заболел особо опасной инфекций рубщик мяса в Балхаше.

Ветеринарный врач признал свою вину и раскаялся. Он заключил с прокуратурой Актогайского района процессуальное соглашение.

«Судья Актогайского районного суда Самат Рысжанов признал его виновным по статье 327 часть 1 УК, но принял решение освободить от уголовной ответственности на основании закона «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан», - сообщили в Актогайском районном суде.

Айжан Алданышева.

Фото: ca-news.org.

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