В Москве «Шариатский патруль» погонял пьющих и курящих мусульман
1 марта 2017, 23:18
В комментариях под видео пользователи YouTube негативно отреагировали на действия активистов.
Мусульманский активист движения «СтопХам» Ислам Исмаилов запустил свой социальный проект «Стоп Харам», в рамках которого он решил отучить столичных мусульман распивать алкоголь и курить в общественных местах.
На видео Исмаилов в компании своих единомышленников отправляется на Комсомольскую площадь, где «шариатский патруль» начинает приставать к мусульманам с настойчивыми просьбами выбросить сигарету или алкогольный напиток. «Я готов умереть за ислам», — гласит название ролика.
В комментариях под видео пользователи YouTube негативно отреагировали на действия Исмаилова. «Попахивает экспансией. Если так хочется проявлять гражданскую инициативу, то проявляй ее без выпячивания своей веры. Москва тебе не Грозный», — отметил один из них.
Источник: Lenta.ru.
Фото: tvc.ru.
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