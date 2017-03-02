В горах Алматы спустили лавину
2 марта 2017, 01:24
Объем сошедшей снежной массы составил 8500 куб.метров.
В Заилийском Алатау был произведен профилактический спуск снежной лавины, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт ГУ «Казселезащита».
В целях недопущения самопроизвольного спуска схода снежных лавин и обеспечения безопасности отдыхающих на территории автодороги БАО-Космостанция и на основании рекомендации РГП «Казгидромет» 1 марта 2017 года специалисты Алматинского городского эксплуатационного управления ГУ «Казселезащита» совместно со специализированной организацией ТОО «Нартас» провели профилактический спуск снежной лавины в лавиносборе №18 ГАИШ.
Фактический объем сошедшей снежной массы составил 8500 куб.метров. Лавина перекрыла автодорогу выше Погранпоста БАО-Космостанция. Бульдозер Космостанции осуществил расчистку.
При профилактическом спуске лавины, здания и сооружения не пострадали. Жертв и пострадавших нет.
В превентивных работах по спуску лавины были задействованы специалисты АГЭУ ГУ «Казселезащита», ТОО «Нартас». Работы проводились под контролем и наблюдением представителей ДЧС г.Алматы, РГП «Казгидромет», ТОО «Институт географии», РОСО КЧС МВД РК, ГУ «Центр медицины катастроф» КЧС МВД РК.
Фото: ksz.kz.
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