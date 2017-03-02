«Сарыарка» в третий раз обыграла «Звезду» в плей-офф ВХЛ

В третьем матче серии со «Звездой» «Сарыарке» хватило всего одного гола, забитого звездным форвардом Михаилом Анисиным. Как выяснилось, это он только разминался перед Днем рождения, пишет официальный сайт лиги.









Да, 1 марта в день четвертой игры серии Михаилу стукнуло 29 лет. И он выдал матч-спектакль! В первых двух актах, правда, Анисин да и вся «Сарыарка» «находились за кулисами», а солировали молодые армейцы, которые повели 2:0, благодаря 2 (1+1) очкам Кузьменко и двум передачам Ермакова. Но на последней минуте второго периода миниатюрный форвард карагандинцев все же выглянул из-за кулисы и забил гол в «в раздевалку». А на такой же последней минуте третьего отрезка игры Михаил уже помог забить Сарварову.









Матч перетек в овертайм. Но этого Анисину было мало, и он решил поучаствовать и в победном голе своей команды уже на 2-й минуте дополнительного времени. И снова в качестве ассистента – на этот раз Олегу Ломако.





- Была неплохая игра. Не дотерпели, - заметил после матча главный тренер «Звезды» Дмитрий Ерофеев.





- Первый и второй период нельзя занести в актив. В третьем - вышли, забили гол, - сказал наставник в свою очередь «Сарыарки» Вадим Епанчинцев. - Хорошо, что сравняли. Третий период можно занести в актив, потому что играли больше в чужой зоне, создавали моменты. В овертайме хорошо атаку сходу провели, позиционную атаку и забили гол. Хороший красивый гол.



