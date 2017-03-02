Учеба в Китае: чего хотят и что получают наши студенты

Китай сегодня занимает второе место в списке стран, наиболее популярных для учебной миграции из Казахстана. Как, где и чему учатся наши студенты в Китае? И хотят ли они остаться там жить?





В январе этого года Исследовательский институт «Общественное мнение» и Институт Конфуция при ЕНУ им. Гумилева (Астана) представили совместный доклад, посвященный изучению учебной миграции из Казахстана в Китай. Название работы звучит как «Учебная миграция из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику как один из аспектов стратегического сотрудничества между странами». В этом исследовании подробно рассматриваются количественные и качественные характеристики процесса получения казахстанскими студентами высшего образования в КНР. Авторы исследования опросили более 400 казахстанских студентов из 14 городов Китая.





Полученные данные и сделанные на их основе выводы оказались очень ценными для составления целостной картины учебной миграции в Китай. Это явление с каждым годом становится все более распространенным и представляет интерес не только для исследователей, но и для множества молодых людей и их родителей, стоящих перед выбором: где, чему и как учиться.





Насколько масштабен процесс?





Растущая популярность обучения в Китае – общемировая тенденция. Китай занимает третье место в мире после США и Великобритании по числу обучающихся в стране иностранных студентов. В 2014 году в КНР обучалось более 370 тысяч иностранных студентов из 203 стран мира. Причем в планах правительства КНР к 2020 году довести это число до полумиллиона. Большинство из иностранных студентов, обучающихся в Китае – граждане Южной Кореи. Далее следуют США, Таиланд, Россия, Япония и Индонезия. Казахстан в этом списке занимает 9 место.





Для Казахстана на сегодняшний день Китай занимает второе после России место в списке стран, наиболее популярных для учебной миграции. Причем с каждым годом обучение в КНР становится все более популярным. Если в 2007 году в Китае обучалось около 3000 казахстанских студентов, то по состоянию на февраль 2016 года их число выросло почти в 4 раза, составив 11 764 человека.





Если же расширить временные рамки, то, по данным Министерства образования КНР, количество казахстанских студентов в китайских вузах в течение прошедшего десятилетия увеличилось в 14 раз.





Типичный казахстанский студент в Китае





Чтоб не перегружать читателей лишней статистической информацией, попробуем на основании данных исследования составить портрет типичного казахстанского студента в Китае. Для выбора той или иной характеристики мы будем брать преобладающие варианты ответов на соответствующие вопросы.





Итак:





Это молодой человек (их на 1,2% больше, чем девушек), казах (97,1%), которому 20 лет (30,2%).





Наш молодой человек обучается в городе Сиань (этот город выбрали для обучения 32,2% казахстанских студентов) в Сианьском университете иностранных языков (13,7%), где изучает китайский язык и культуру (30,0%). Это его первый опыт обучения за границей (85,3%).





Обучение в вузе ему нравится (94,7%), хотя учиться довольно непросто. Уровень сложности обучения в своих вузах большинство студентов оценили как сложный (97,3%).





Свободное время наш студент в основном проводит «читая информацию в сети Интернет, газеты, журналы» (63,1%). Общается в свободное время чаще всего с земляками из Казахстана (44%) или с другими иностранными студентами (28%).





Разумеется, составив этот портрет на основании наиболее частых ответов респондентов, автор этой статьи очень упростил картину, которая на самом деле является куда более сложной и многогранной. Однако в подобном формате, как представляется, такой прием может быть допустим.





Почему именно Китай?





Теперь рассмотрим основные результаты исследования более основательно.





Авторы задали студентам вопрос, почему в качестве страны получения высшего образования они выбрали именно Китай. Ответы получились довольно неожиданными.





На первом месте в списке важнейших факторов «забота о студентах-иностранцах». Иными словами, 49,6% респондентов обосновали свой выбор страны обучения тем, что «в Китае заботятся о студентах-иностранцах (визовая поддержка, хорошее общежитие, внеучебная поддержка в экстренных ситуациях и т.д.)».





На втором месте с результатом в 45% «низкая палата за обучение и проживание». Далее, наконец, идет качество образования (41,8%), его престижность (39,1%), выигранный грант (29,5%), культурный фактор (26,5%) и рекомендация друзей и знакомых (25,6%).





Кстати, именно друзья и знакомые являются, по данным исследования, основным источником информации о возможности получения образования в Китае. Из общего числа опрошенных с подачи знакомых и друзей в Китае оказались 76,8%. Только 12,5% респондентов получились информацию из сети Интернет и чуть больше 5% - из казахстанских СМИ.





Где и чему учатся в Китае?





Как уже указывалось выше, наиболее популярным городом для обучения является Сиань (32,2%), далее идет Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Ланьчжоу, Урумчи и др.





В топе предпочитаемых казахстанцами вузов: Сианьский университет иностранных языков, Пекинский университет иностранных языков и Тяньцзиньский университет.





Согласно информации, представленной в исследовании, большинство респондентов обучаются специальностям профиля «китайский язык и культура» или проходят языковые курсы, доля таких студентов составляет 36,9%.





Экономическое направление, включающее в себя такие специальности, как международная торговля, менеджмент, мировая экономика и торговля, финансы и т. д., выбрали 32,6%.





Специальности юридического блока изучают 10,7% казахстанцев. Среди технических специальностей наши соотечественники предпочитают нефтяное дело, архитектуру, промышленный дизайн и другие.





Как учатся?





Авторы исследования делают вывод, что качество преподавания в китайских вузах оправдывает ожидания преобладающего большинства казахстанских студентов. Обучающиеся за счет собственных средств удовлетворены соотношением «цена и качество образования». Кстати, обучающихся за свой счет среди респондентов - 64,6%. Доля казахстанцев, обучающихся на грант от Китая, составила 32,7%, на грант от Казахстана – 2,7%.





Большинство студентов демонстрируют хорошую (65,8%) и отличную (21,2%) успеваемость в университете и владение китайским языком на уровне «хорошо» (80,6%). Основная часть студентов обучается в группах для иностранцев, где требования несколько ниже, чем в группах с носителями языка.





Большинство казахстанцев удовлетворены состоянием общежитий, где они проживают, также нет особых проблем с питанием и материальным положением во время учебы. Основная часть обучающихся по грантам отмечает, что ежемесячной стипендии им достаточно для питания и проживания на территории кампуса.





Хотят ли остаться?





Опрос студентов, обучающихся в Китае, показал, что доля тех, кто хотел бы после завершения учебы остаться в КНР по трудовому контракту достаточно невелик. Однозначно ходят остаться лишь 11,1% опрошенных и скорее хотят, чем нет - 10,3%. Число тех, что намерен вернуться в Казахстан, в совокупности составляет 82,4%.





О переезде в Китай на постоянное место жительства в совокупности думают 5,2% и подавляющее большинство респондентов (91,7%) твердо намерены вернуться жить в Казахстан.





В целом по результатам опроса, молодые казахстанцы демонстрируют высокий уровень патриотизма, называя себя прежде всего представителями своей национальности и гражданами своей страны.





Что есть и что будет?





Результаты проведенного исследования говорят о том, что в учебной миграции казахстанских студентов в китайские вузы есть как позитивные моменты, так и ряд проблем.





Среди положительных моментов авторы работы отмечают высокую степень личной безопасности наших студентов в Китае, случаи ксенофобии или национализма, по данным исследования, крайне редки. Также указываются такие плюсы, как высокое качество преподавания, хорошее сочетание цены и качества образования, комфортные условия проживания.





Преобладающее большинство казахстанцев - выпускников китайских вузов остались довольны полученным образованием и рекомендуют соотечественникам выбирать университеты Китая.





Что касается трудностей, то здесь в исследовании указываются, в первую очередь, незнание либо слабое знание китайского языка, а также незнание законов страны. Широко известны случаи неподобающего поведения отдельных казахстанских студентов в Китае, однако, как сообщается в докладе, такие прецеденты в последние годы имеют место все реже.





Но в любом случае, проблема адаптации казахстанских студентов в КНР все же является довольно актуальной. Одним из вариантов ее решения авторы видят создание подготовительных (адаптационных) курсов в Казахстане. Также рекомендуется прохождение подготовительных языковых курсов, что позволит снизить временные и финансовые затраты.





Еще одной проблемой является сложность в трудоустройстве после прохождения обучения в КНР, ведь, как указывалось выше, большинство ребят выбирают в качестве специализации изучение языка и дисциплин гуманитарного спектра, а спрос на такую специализацию в Казахстане довольно ограничен. Поэтому авторы советуют тем, кто решил получать высшее образование именно в Китае, более тщательно подходить к выбору вуза и специальности.





Татьяна Каукенова





Автор выражает искреннюю признательность директору Института Конфуция при ЕНУ им. Гумилева Сауле Кошановой и заместителю директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Ботагоз Ракишевой за предоставленные материалы.