КХЛ никогда не снимет дисквалификацию с Рыспаева

Игрок «Барыса» Дамир Рыспаев был дисквалифицирован за устроенную им массовую драку в предсезонном матче с «Куньлунем» в прошлом августе.

КХЛ не снимет бессрочную корпоративную дисквалификацию, наложенную на тафгая «Барыса» Дамира Рыспаева, сообщает известный журналист и инсайдер Алексей Шевченко со ссылкой на представителя лиги. Об этом информирует sports.ru.

«Никогда не снимем дисквалификацию с Рыспаева», - говорится в сообщении представителя. Как отмечает sports.kz, игрок «Барыса» Дамир Рыспаев был дисквалифицирован за устроенную им массовую драку в предсезонном матче с «Куньлунем» в прошлом августе. Сейчас он выступает в чемпионате Казахстана за клуб «Номад».