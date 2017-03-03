Жизнь единственного в стране «мраморного» мальчика висит на волоске
3 марта 2017, 08:46
В Петропавловске просит помощи и в буквальном смысле спасения единственный в стране «мраморный» мальчик.
Шестилетний Илья Пугач страдает редчайшим генетическим заболеванием. Его жизнь висит на волоске и зависит от исхода операции, которую обещают сделать в Израиле. Но на лечение требуются большие деньги, сообщает КТК.
Мальчик не по годам развит умственно, но физически очень страдает. Начал болеть с трех месяцев, врачи долго не могли поставить точный диагноз. Вместе с сыном эти шесть лет по больницам кочует мама; конечно, не работает. Отец – охранник. Семья Пугач живет в небольшом пригородном селе Белом.
"Наши врачи просто не могли поставить диагноз. Москва не подтвердила, Казахстан не подтвердил, сейчас подтвердил Израиль. Они согласны принять ребёнка на лечение, но это нереальные деньги", – говорит отец мальчика Юрий Пугач.
Израиль готов провести ребёнку операцию по пересадке костного мозга. Родители обратились за помощью к государству в надежде получить квоту на лечение. Ответ будет известен в середине марта. Если он будет положительным, семье предстоит собрать ещё 15 тысяч долларов на сопутствующие расходы – перелёт, проживание матери в гостинице и т.д..
"У нас есть надежда, есть шанс. Сами мы не осилим такую сумму. Надеемся на государство, что они помогут нам поехать. И люди", – говорит мать "мраморного" мальчика Ольга Пугач.
Илья Пугач постепенно теряет зрение, слух, слабеет. Для родителей он – единственный смысл жизни. Несколько лет семья похоронила старшую дочь, скончавшейся от красной волчанки.
Qiwi-кошелек: 8 705 265 00 47.
Фото: скриншот КТК
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