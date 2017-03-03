Жизнь единственного в стране «мраморного» мальчика висит на волоске

Мальчик не по годам развит умственно, но физически очень страдает. Начал болеть с трех месяцев, врачи долго не могли поставить точный диагноз. Вместе с сыном эти шесть лет по больницам кочует мама; конечно, не работает. Отец – охранник. Семья Пугач живет в небольшом пригородном селе Белом.

"Наши врачи просто не могли поставить диагноз. Москва не подтвердила, Казахстан не подтвердил, сейчас подтвердил Израиль. Они согласны принять ребёнка на лечение, но это нереальные деньги", – говорит отец мальчика Юрий Пугач.





Израиль готов провести ребёнку операцию по пересадке костного мозга. Родители обратились за помощью к государству в надежде получить квоту на лечение. Ответ будет известен в середине марта. Если он будет положительным, семье предстоит собрать ещё 15 тысяч долларов на сопутствующие расходы – перелёт, проживание матери в гостинице и т.д..





"У нас есть надежда, есть шанс. Сами мы не осилим такую сумму. Надеемся на государство, что они помогут нам поехать. И люди", – говорит мать "мраморного" мальчика Ольга Пугач.





Илья Пугач постепенно теряет зрение, слух, слабеет. Для родителей он – единственный смысл жизни. Несколько лет семья похоронила старшую дочь, скончавшейся от красной волчанки.



