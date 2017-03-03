Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Жизнь единственного в стране «мраморного» мальчика висит на волоске

3 марта 2017, 08:46

В Петропавловске просит помощи и в буквальном смысле спасения единственный в стране «мраморный» мальчик.


Шестилетний Илья Пугач страдает редчайшим генетическим заболеванием. Его жизнь висит на волоске и зависит от исхода операции, которую обещают сделать в Израиле. Но на лечение требуются большие деньги, сообщает КТК.

Мальчик не по годам развит умственно, но физически очень страдает. Начал болеть с трех месяцев, врачи долго не могли поставить точный диагноз. Вместе с сыном эти шесть лет по больницам кочует мама; конечно, не работает. Отец – охранник. Семья Пугач живет в небольшом пригородном селе Белом.

"Наши врачи просто не могли поставить диагноз. Москва не подтвердила, Казахстан не подтвердил, сейчас подтвердил Израиль. Они согласны принять ребёнка на лечение, но это нереальные деньги", – говорит отец мальчика Юрий Пугач.

Израиль готов провести ребёнку операцию по пересадке костного мозга. Родители обратились за помощью к государству в надежде получить квоту на лечение. Ответ будет известен в середине марта. Если он будет положительным, семье предстоит собрать ещё 15 тысяч долларов на сопутствующие расходы – перелёт, проживание матери в гостинице и т.д..

"У нас есть надежда, есть шанс. Сами мы не осилим такую сумму. Надеемся на государство, что они помогут нам поехать. И люди", – говорит мать "мраморного" мальчика Ольга Пугач.

Илья Пугач постепенно теряет зрение, слух, слабеет. Для родителей он – единственный смысл жизни. Несколько лет семья похоронила старшую дочь, скончавшейся от красной волчанки.

Qiwi-кошелек: 8 705 265 00 47.

Фото: скриншот КТК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...