Какие законодательные полномочия президента будут упразднены

Какие полномочия главы государства будут упразднены для повышения роли Парламента, рассказал руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков в ходе совместного заседания палат Парламента РК, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«В целях повышения роли Парламента исключаются следующие законодательные полномочия Президента Республики - давать поручения Правительству о внесении законопроекта в Мажилис. При этом за Президентом сохраняется право законодательной инициативы, издавать законы или указы, имеющие силу законов, осуществлять законодательные полномочия в случае делегирования их ему Парламентом», - сказал Адильбек Джаксыбеков.





По его словам, исключается право главы государства объявлять рассмотрение законопроекта срочным.





«В то же время у Президента Республики остается право определять приоритетность рассмотрения законопроектов, что означает, что они должны быть приняты в первоочередном порядке в течение двух месяцев», - добавил Адильбек Джаксыбеков.





Серик Сабеков