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Какие законодательные полномочия президента будут упразднены

3 марта 2017, 14:06

Bключается право Главы государства объявлять рассмотрение законопроекта срочным.


Какие полномочия главы государства будут упразднены для повышения роли Парламента, рассказал руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков в ходе совместного заседания палат Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях повышения роли Парламента исключаются следующие законодательные полномочия Президента Республики - давать поручения Правительству о внесении законопроекта в Мажилис. При этом за Президентом сохраняется право законодательной инициативы, издавать законы или указы, имеющие силу законов, осуществлять законодательные полномочия в случае делегирования их ему Парламентом», - сказал Адильбек Джаксыбеков.

По его словам, исключается право главы государства объявлять рассмотрение законопроекта срочным.

«В то же время у Президента Республики остается право определять приоритетность рассмотрения законопроектов, что означает, что они должны быть приняты в первоочередном порядке в течение двух месяцев», - добавил Адильбек Джаксыбеков.

Серик Сабеков
Фото с сайта inform.kz

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