Головкин медлительный и допускает много ошибок. "Канело" побьет его - Мейвезер-младший

Непобежденный американец Флойд Мейвезер-младший заявил, что не сомневается в победе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса над казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает сообщает Vesti.kz со ссылкой на fighthype.com.





"Я всегда считал, что GGG обладает большой силой удара. Но он медлительный и допускает много ошибок. Знаете, бокс сейчас стал другим. Боксеры хотят больших денег. И никто не хочет работать так, как это делал я. Всем хочется иметь гонорары Мейвезера. Но посмотрите на мой послужной список и вы увидите разницу. Считаю ли я, что Головкин может побить "Канело"? Абсолютно нет. Есть несколько парней, способных победить GGG, и "Канело" возглавляет этот список. Он побьет его. Я не думаю, что их бой пройдет все отведенные раунды", - сказал Мейвезер.





Напомним, ранее сам Головкин назвал поединок с Мейвезером "боем мечты", тогда как в "Канело" он потерял уважение.



