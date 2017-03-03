Почему четырехкратной олимпийской чемпионке больше не нужны медали

Есть истории, которые не отпускают. Сообщение о том, что четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут продала с аукциона значительную часть своих спортивных наград, вызвало самые противоречивые отклики вплоть до опасений, что некогда великая гимнастка в беде. Если уж дошло дело до продажи олимпийских медалей - значит, совсем край… На самом деле история совершенно органично вписалась в характер одной из самых парадоксальных фигур во всей гимнастической мировой истории.

А вот следующие Игры, если не считать командного золота, которое традиционно завоевала сборная СССР, стали для Корбут провальными. В многоборье она осталась пятой, не квалифицировалась в финал вольных упражнений и опорного прыжка. На брусьях – том самом снаряде, который когда-то явил миру легендарную “девочку с косичками”, - тоже заняла пятое место. И это был совершенно не тот результат, к которому Корбут готовил ее уникальный тренер – Ренальд Кныш. Впрочем, в Монреале Кныша уже не было: он и его звездная воспитанница расстались парой лет ранее – у наставника просто закончилось терпение.

Со спортивной точки зрения гимнастические достижения Корбут за всю ее карьеру отнюдь не были рекордными: Ольга дважды становилась олимпийской чемпионкой на отдельных снарядах – в вольных упражнениях и на бревне, но при этом ни разу не выигрывала абсолютное первенство. Обе победы случились в 1972-м в Мюнхене, но любимицей всего мира гимнастку, как ни странно, сделали не они, а досадное поражение на своем коронном снаряде – брусьях, где один из наиболее сложных элементов был назван ее именем. Корбут проиграла немке Карин Янц и так горько и зло расплакалась в камеры у помоста, что мир просто не имел ни единого шанса остаться равнодушным к этому обиженному ребенку.

Собственно, это она делала с тех пор, как оставила большой гимнастический помост после тех самых Игр в Монреале, проиграв на бревне румынке Наде Команечи и завоевав единственную личную медаль – серебряную. В Лондоне же я увидела крошечную сухощавую пожилую женщину в мехах и брильянтах, которая не отказывала никому в автографах, с удовольствием фотографировалась, царственным жестом обнимая все новые и новые плечи, но стоило небольшой очереди иссякнуть, начинала растерянно оглядываться по сторонам – в поиске внимания. Меня узнала не сразу, но дежурно улыбнулась: "Ах, да, конечно помню! Познакомься – мой новый бойфренд. Правда, милый? Мы скоро поженимся. Соревнования? Ну да, конечно... Впрочем, все как всегда, ничего особенного".

Нельзя сказать, что мы были близко знакомы: впервые пересеклись на Играх в Монреале, жили в соседних комнатах Олимпийской деревни, по вечерам заглядывали друг к другу в гости на чай с пирожными, поздравляли с победами. Потом несколько раз встречались по различным поводам. В последний раз виделись в Лондоне, в фойе гимнастической олимпийской арены. Туда знаменитая в прошлом гимнастка приехала с одной-единственной целью – работать Ольгой Корбут.

КАК С СОБСТВЕННЫМИ ДЕТЬМИ





Вспоминая о тех временах, двукратная олимпийская чемпионка Любовь Андрианова (Бурда) рассказывала:

– В нашей женской сборной тогда сложился уникальный тренерский коллектив. Мой наставник Юрий Штукман, Викентий Дмитриев, тренировавший Тамару Лазакович, Владимир Аксенов, который работал с Эльвирой Саади, и Кныш постоянно что-то придумывали, обсуждали, спорили – у них была совершенно потрясающая мужская дружба, на которую даже со стороны было приятно смотреть. Все четверо – интеллигенты, умницы, потрясающе знающие гимнастику вплоть до мельчайших технических аспектов. С нами они возились, как с собственными детьми. Меня Юрий Эдуардович учил всему: как одеваться вне гимнастического зала, как себя вести, как общаться с людьми. Старался предусмотреть абсолютно все ситуации, с которыми я могу столкнуться в жизни. Таким же был Кныш. Просто сама Ольга была своеобразной девочкой. Дело в том, что сама я попала в сборную, когда там выступали Наталья Кучинская, Зина Дружинина, Лариса Петрик. Мы с Людой Турищевой были самыми маленькими и чувствовали себя в сравнении со старшими двумя гадкими утятами. Ходили по струнке, лишний раз стесняясь как-то привлечь к себе внимание. Корбут появилась в сборной одновременно с Тамарой Лазакович. И для нас было абсолютным откровением, что обе курят, могут позволить себе выпить или пропустить тренировку, что все это видят их тренеры – и закрывают на это глаза.









НАДЗВЕЗДНЫЙ КРАЙ





Интересно, что Ренальд Кныш, придумывая свою новаторскую “гимнастику будущего”, готовил в чемпионки вовсе не Корбут. Она появилась в группе тренера “на подхвате” – после того, как Кнышу не удалось реализовать честолюбивые планы с Еленой Волчецкой, а самая любимая его ученица Тамара Алексеева, ставшая впоследствии женой, была вынуждена завершить карьеру из-за травмы. Даже знаменитое “сальто Корбут” на бревне первой выполнила не Ольга, а еще одна воспитанница Кныша Лариса Пирогова, просто на международный уровень первой вышла Корбут – именно поэтому уникальный по тем временам элемент получил ее имя.

Чего стоила Кнышу его работа с будущей легендой, тренер очень образно изложил в стихах:

“…Я так в себе уверен был, так много мог создать,

Что дуру полную решил в надзвездный край поднять.

Обжегся сразу! Но никак сдаваться не хотел:

Прославил, счастье дал. Но как

Потом о том жалел...”

Кнышу принадлежали слова и о том, что избежать звездной болезни, пройти через испытание славой способны только очень умные и внутренне развитые люди. Думаю, тренер тогда даже не подозревал, насколько пророческими окажутся его слова.













ОСТАВЬТЕ ДЕВОЧКЕ ШУБКУ





Масштаба людского поклонения, обрушившегося на Корбут в конце 1972-го, мир, пожалуй, еще не видел. В 1973-м во время традиционных для советских гимнастов гастролей по США Ольга в очередной раз произвела фурор. И уже вскоре вся Америка покрылась сетью гимнастических школ, каждая из которых во всеуслышание готова была объявить о своем стремлении заполучить Корбут или на худой конец любого советского тренера если не в качестве постоянного работника, то хотя бы консультанта.





Тогда и был дан толчок развитию блистательной американской гимнастики. Этого не отрицали и в США. Вот лишь одна интересная деталь: накануне Олимпийских игр-1996 в Атланте телевидение США подготовило серию программ, посвященных легендам американского спорта. Одна из первых передач была целиком отдана женской американской гимнастике – считалось, что сборная страны-хозяйки обязана впервые в истории взять золото в командном первенстве, что она, кстати, на тех Играх и сделала.

Героиней этой передачи стала не абсолютная чемпионка Игр-84 Мэри-Лу Реттон, не экс-чемпионки мира Ким Змескал и Шэннон Миллер и даже не главная надежда США на Играх в Атланте Доминик Мочану. А Ольга Корбут.





Впрочем, я забегаю вперед. В Америку знаменитая гимнастка перебралась только в 1991-м, успев заработать дома славу одной из наиболее скандальных спортивных звезд.

После Игр в Мюнхене ее буквально рвали на части, приглашая на всевозможные мероприятия. Одно из таких мероприятий – рекламная съемка для международного пушного аукциона – закончилась тем, что Корбут наотрез отказалась возвращать приглянувшееся ей уникальное – по цене и качеству – манто. По рассказам очевидцев, дело тогда дошло до председателя Спорткомитета Сергея Павлова, имеющего выходы на высшее руководство страны, и завершилось коротенькой, пришедшей из “верхов” фразой: “Оставьте девочке шубку”.

Дома в Гродно Ольга фактически перестала тренироваться. Для Кныша это было почти трагедией: в Корбут он видел уникальный природный “материал”, позволяющий вылепить не просто чемпионку, но звезду, какой не видел мир. Специально для Ольги тренером уже были придуманы новые элементы и новые, никем еще не исполняемые связки, но Кнышу, твердившему о том, что нужно усложнять программы и уходить в отрыв, Корбут не верила.





После Игр в Мюнхене она вообще пошла вразнос: хамила всем встречным и поперечным, разбивала машины, оставляя на сиденье ключи с запиской для гаишников: “Отремонтируете – пригоните к залу”, приходила на тренировки пьяной, прилюдно обзывала наставника “несчастным тренеришкой” – словно мстила ему за то, что он продолжал составлять значительную часть ее личной славы. На одном из торжественных приемов в Австралии, где сборная СССР выступала с показательными гастролями, Ольга отказалась выходить навстречу первому лицу страны со словами: “Да кто он такой? Пусть сам ко мне подойдет. Я же – великая Корбут!”





Спортсменка была убеждена: мир отныне обязан любить ее всегда. Все остальное не имело для Корбут никакого значения.





На чужие мнения, кем бы они ни высказывались, Ольге было откровенно плевать. Когда после Игр в Монреале олимпийцев пригласили на официальный прием в Кремль по случаю вручения правительственных наград, предупредив, что форма одежды должна быть строго официальной, гимнастка появилась в зале с опозданием, в голубом в цветочек брючном кримпленовом костюме и босоножках на высоченной платформе, шея, запястья и пальцы рук были увешаны огромным количеством цепей, браслетов, колец, звонко брякающих при каждом шаге звезды и доставляющих Ольге явное удовольствие. Звезда хотела фурор – и получила его.





Кстати, на Играх в Атланте Корбут была не просто гостем – она имела совершенно официальный статус олимпийского посла Белоруссии. В родной команде она не появилась ни разу.









Ольга КОРБУТ. Фото nbc.com





ИСТОРИЯ НЕ ПРО ДЕНЬГИ





Уже после того как стало известно, что 60-летняя звезда продает свои награды, олимпийская чемпионка московских Игр Елена Давыдова сказала, что вся эта история вообще не про деньги. А про мечту, которую когда-то давно озвучила сама Корбут, сказав: “Хочу, чтобы болельщики помнили меня вечно!”

При том что Ольга (как следует из перечня аукционных лотов) скрупулезно хранила даже свои аккредитации с турниров, гимнастика была ей совершенно неинтересна. Даже удивительно: имея уникальные стартовые позиции для строительства послеспортивной карьеры в США, Корбут даже не пыталась эту карьеру выстроить. Хотя, наверное, и не могла: у нее имелся диплом тренера, но за ним не стояло образования, школьный аттестат – и тот был фикцией. Плюс имелись явные проблемы с алкогольной, а возможно, и наркотической зависимостью из-за чего, по мнению врачей, второй ребенок родился у Ольги мертвым.





Былая спортивная слава потихоньку уходила. В гимнастике появились уже куда более сложные элементы, нежели “Сальто Корбут” на бревне и “Петля Корбут” на брусьях, появились другие звезды – более молодые, более титулованные.





Печальнее всего был тот факт, что вместе с Корбут в гимнастике завершилась жизнь Кныша: тренер навсегда оставил любимый вид спорта из-за дичайшего, не подтвердившегося впоследствии обвинения в изнасиловании.





Об изнасиловании Корбут написала в своей автобиографической книге, простодушно сообщив бывшему тренеру, что ей нужна не достоверность, а скандал – чтобы в очередной раз привлечь к себе внимание. Нестыковки звезду не смущали: во время мюнхенской Олимпиады, в деревне которой, по словам Корбут, тренер на нее набросился, Кныш жил даже не в Мюнхене, а в шестидесяти километрах от города с группой других советских тренеров, приехавших на Игры туристами. И пересекаться со своей подопечной мог только урывками – в общих зонах.

Книга, тем не менее, разошлась стремительно. А вот следующий всплеск внимания к стареющей звезде был уже скандальным: Корбут поймали в супермаркете на мелком воровстве.

Сама она объяснила происходящее тем, что оставила кошелек в машине и пошла за ним вместе с тележкой. Хотя более похожим на правду тогда выглядел комментарий известного психолога, который сказал, что если обеспеченный и известный человек вдруг начинает совершать в магазинах какие-то мелкие кражи, это первый признак глубочайшего внутреннего неудовлетворения. Подсознательное стремление к тому, чтобы любой ценой снова оказаться в центре внимания.









Коллекция из 16 медалей, в том числе за победы и призовые места на Спартакиадах за период 1967 - 1975 гг. Фото ha.com





200 ТЫСЯЧ ВМЕСТО МИЛЛИОНА

Счастлива ли Ольга сейчас? Вполне возможно, что да. Она живет в стране, остаться в которой мечтала с тех самых пор, как впервые попала туда с гастролями в 1973-м. Единственный сын давно вырос, живет в Белоруссии, там же – бывший супруг, некогда известный “Песняр” Леонид Борткевич. Нынешний муж работает в Москве. С ним Корбут общается в основном по телефону, с внучками, с которыми никогда не встречалась, – по скайпу. В США у нее все еще достаточно звездных, столь же эгоистичных и эгоцентричных друзей, как она сама. Поводом для кратковременного расстройства может быть разве что тот пресловутый аукцион, на котором экс-спортсменка выручила чуть меньше двухсот тысяч долларов: по предварительной оценке американских СМИ, выручка четырехкратной олимпийской чемпионки должна была составить более миллиона…