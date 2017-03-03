Сенатор предложила не указывать требования к судьям в Конституции

Закрепление в Конституции нормы о требованиях к кандидатам на должности судей было оправданным на период становления государства, считает депутат.

Депутат Сената Парламента Людмила Полторабатько предложила не указывать требования к судьям в Конституции , передает корреспондент , передает корреспондент МИА «Казинформ»





Сенатор напомнила, что проектом закона предлагается новая редакция пункта 3 статьи 79 Конституции, устанавливающая, что требования, предъявляемые судьям судов республики, определяются конституционным законом.





Закрепление в Конституции нормы о требованиях к кандидатам на должности судей было оправданным на период становления государства, считает депутат.





«В настоящее время правовые основы, порядок отбора судей, правовые основы деятельности суда, требования к кандидатам на должности судей - это все закреплено в конституционных законах «О судебной системе и статусе судей РК» и «О Высшем судебном совете РК». Поэтому, считаю, что нет оснований перечислять квалификационные требования кандидата на должности судей в Конституции. Это приведет к тому, если будут какие-то изменения, то нужно будет быстро корректировать данные нормы», - сказала она.





Напомним, конституционные изменения, предусматривающие передачу ряда полномочий от Президента к Правительству и Парламенту, были инициированы самим Главой государства Нурсултаном Назарбаевым.





Конституционную реформу обсуждали всей страной. Свою точку зрения высказывали известные люди, члены Правительства, руководители государственных ведомств, общественные деятели, представители всех политических партий, творческой интеллигенции, популярные спортсмены. Рабочая группа фиксировала все мнения, вопросы и предложения, которые звучали на встрече с людьми, публиковались в СМИ и интернете. Администрацией Президента были выделены специальные почтовые адреса, куда любой желающий мог присылать свои материалы. В результате от казахстанцев поступило более 6 тыс. различных предложений, они затрагивают 63 статьи Конституции из 98 и охватывают все разделы Основного закона. Предложения разноплановые и не ограничиваются только проектом, вынесенным на всенародное обсуждение. Значительное число обращений поступило по поправкам в 26-ю статью Конституции. Многие просят не вносить изменения в 26-ю статью. В свою очередь Президент также предложил оставить эту статью без изменений.



