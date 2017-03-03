Бах: все российские спортсмены не должны нести ответственность за нарушения некоторых

По словам главы МОК, в докладе Макларена были проблемы с доказательствами по многим пунктам

Международный олимпийский комитет (МОК) применяет к российским спортсменам презумпцию невиновности, все атлеты не должны нести ответственность за нарушения некоторых. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в интервью немецкому изданию Stuttgarter Nachrichten.





Сборная России в усеченном составе приняла участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Причиной стало расследование независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В итоге все российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не были допущены до соревнований в Рио-де-Жанейро. Часть представителей других видов спорта не прошли отбор по выставленным МОК критериям, пишет ТАСС





"С нашими решениями во время Олимпиады-2016 мы были на верном пути, например, никто из Министерства спорта России не получил аккредитации, как это и было установлено. МОК обязан действовать в соответствии с установленными законами - ответственность за одного не должны нести все. Мы видим, что в докладе Макларена были проблемы с доказательствами по многим пунктам. К российским спортсменам МОК применяет презумпцию невиновности", - сказал Бах.





Макларен 9 декабря в Лондоне представил вторую часть доклада, в которой говорится, что более 1000 российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами. После этого Бах заявил, что МОК перепроверит все допинг- пробы россиян с Олимпиады в Лондоне и все допинг-пробы мочи российских спортсменов с Игр в Сочи.





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