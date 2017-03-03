Причину увольнения Алтая Абибуллаева назвали в МИД Казахстана
3 марта 2017, 18:55
Алтай Абибуллаев работал в должности посла Казахстана в Польше с 11 мая 2016 года.
Причину увольнения посла Казахстана в Польше Алтая Абибуллаева назвали в МИД РК, передает Казинформ.
«9 февраля 2017 года состоялось заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции, в ходе которого был рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Польше Алтая Абибуллаева за нарушение законодательства о государственной службе, выразившееся в попытке вмешательства в коммерческую деятельность хозяйствующих субъектов», - говорится в ответе на запрос Казинформа.
Напомним, по итогам заседания Комиссии было принято решение о внесении на имя Главы государства рекомендации по наложению на Алтая Абибуллаева дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. 1 марта 2017 года Главой государства принято решение об освобождении от занимаемой должности Алтая Абибуллаева.
Отметим, что Алтай Абибуллаев работал в должности посла Казахстана в Польше с 11 мая 2016 года. Ранее он занимал пост посла по особым поручениям и официального представителя МИД РК - с апреля 2015 года по май 2016 года.
Фото: Sputnik.
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