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Причину увольнения Алтая Абибуллаева назвали в МИД Казахстана

3 марта 2017, 18:55

Алтай Абибуллаев работал в должности посла Казахстана в Польше с 11 мая 2016 года.


Причину увольнения посла Казахстана в Польше Алтая Абибуллаева назвали в МИД РК, передает Казинформ.

«9 февраля 2017 года состоялось заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции, в ходе которого был рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Польше Алтая Абибуллаева за нарушение законодательства о государственной службе, выразившееся в попытке вмешательства в коммерческую деятельность хозяйствующих субъектов», - говорится в ответе на запрос Казинформа.

Напомним, по итогам заседания Комиссии было принято решение о внесении на имя Главы государства рекомендации по наложению на Алтая Абибуллаева дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. 1 марта 2017 года Главой государства принято решение об освобождении от занимаемой должности Алтая Абибуллаева.

Отметим, что Алтай Абибуллаев работал в должности посла Казахстана в Польше с 11 мая 2016 года. Ранее он занимал пост посла по особым поручениям и официального представителя МИД РК - с апреля 2015 года по май 2016 года.

Фото: Sputnik.

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