В акимате Астаны прокомментировали информацию о предоставлении земельных участков под ИЖС
3 марта 2017, 20:30
В соцсетях распространяется информация о начале процедуры предоставления земельных участков под ИЖС в Астане, что не соответствует действительности.
Акимат Астаны официально информирует граждан, что на сегодняшний день предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в городе не осуществляется и в текущем году не планируется, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
В настоящее время в социальных сетях (WatsApp, Facebook, Instagram и т.д.) распространяется вирусная рассылка информации о начале процедуры предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в Астане, что не соответствует действительности.
В целях предотвращения фактов мошенничества и некорректного восприятия информации акимат города Астаны опровергает данные сведения и призывает население полагаться только на оповещение из официальных источников центральных государственных органов.
Отметим, что с августа 2006 года по настоящее время в очереди на получение участков под индивидуальное жилищное строительство зарегистрировано свыше 117 тысяч граждан. Соответственно, тем, кто ранее уже обращался за предоставлением участка и в настоящее время состоит на специальном учете (очереди), повторная подача заявления не требуется, поскольку их очередность сохранена.
Сведения об очередности можно узнать на сайте электронного акимата e.astana.kz и www.uzo.astana.kz в разделе «Поиск номера очереди на землю».
Власти города призывают граждан быть внимательными к подобного рода рассылкам в соцсетях, а также обо всех противоправных фактах рассылок «фейковой» информации сообщать в акимат города либо в правоохранительные органы.
Фото: namba.kz.
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