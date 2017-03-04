«Барыс» во второй раз в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

Астанинский «Барыс» повторил свое достижение сезона-2013/14, сообщает Sports.kz.

В шестом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» на своем льду обыграл «Трактор» (2:1). Таким образом, общий счет в серии стал 4:2 в пользу казахстанской команды, и она вышла в полуфинал Восточной конференции.

Во втором раунде «Барыс» сыграет с магнитогорским «Металлургом», который в первом раунде был сильнее китайского «Куньлуня» (4:1).

Отметим, что «Барыс» во второй раз в истории сумел пробиться в полуфинал Восточной конференции. Ранее таким достижением команда могла похвастаться лишь в сезоне-2013/14. Тогда в первом раунде «Барыс» выиграл у «Автомобилиста» (4:0), а во втором уступил «Салавату Юлаеву» (2:4). В шести сезонах «Барысу» не удавалось преодолеть барьер первого раунда плей-офф КХЛ.