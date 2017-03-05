Olympic Channel выпустил ролик о Денисе Тене
5 марта 2017, 12:39
В видеоролике показаны отрывки из его выступлений, рассказывается о казахстанском фигуристе, его достижениях, популярности и огромном количестве поклонников, отмечается, что он стал прототипом героя в мультфильме аниме.
Olympic Channel (Олимпийский канал в структуре Международного олимпийского комитета) выпустил видеоролик о казахстанском фигуристе Денисе Тене, передает МИА «Казинформ».
«До Олимпиады в Корее остаётся меньше года. В рамках события, олимпийский канал (@olympicchannel) выпустил небольшой тизер с моим участием», - написал Денис Тен в соцсетях.
В видеоролике показаны отрывки из его выступлений, рассказывается о казахстанском фигуристе, его достижениях, популярности и огромном количестве поклонников, отмечается, что он стал прототипом героя в мультфильме аниме.
Напомним, XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхёнчхан, Республика Корея. Денис Тен - казахстанский фигурист, выступающий в одиночном разряде.
Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года. Серебряный медалист Чемпионата мира по фигурному катанию 2013, Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года, чемпион Чемпионата четырёх континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр, многократный победитель различных международных турниров под эгидой ISU. По состоянию на февраль 2017 года занимает 9-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).
Фото: скриншот
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com