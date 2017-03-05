Olympic Channel выпустил ролик о Денисе Тене

В видеоролике показаны отрывки из его выступлений, рассказывается о казахстанском фигуристе, его достижениях, популярности и огромном количестве поклонников, отмечается, что он стал прототипом героя в мультфильме аниме.

Olympic Channel (Олимпийский канал в структуре Международного олимпийского комитета) выпустил видеоролик о казахстанском фигуристе Денисе Тене, передает МИА «Казинформ»





«До Олимпиады в Корее остаётся меньше года. В рамках события, олимпийский канал (@olympicchannel) выпустил небольшой тизер с моим участием», - написал Денис Тен в соцсетях.





В видеоролике показаны отрывки из его выступлений, рассказывается о казахстанском фигуристе, его достижениях, популярности и огромном количестве поклонников, отмечается, что он стал прототипом героя в мультфильме аниме.



