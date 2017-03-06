Женщины, дарующие тепло!

Сегодня, в нашем праздничном репортаже, приуроченном к Международному женскому дню – 8 марта, вы увидите производственный процесс, в котором главными героинями выступят именно женщины, которые выбрали для себя нелегкую профессию газовиков.





Как и полагается, начнем рассказ с самых истоков, места, где природный газ добывается. В Жамбылской области, на Амангельдинском месторождении, ежедневно несет вахту больше 100 человек. В их числе есть и представительницы прекрасного пола. Так сложилось, что в основном на месторождении они отвечают за научно-исследовательскую работу. В современной лаборатории работницы проводят анализы, изучают и маркируют природный газ, оценивают его качество.





Оспан Күлсүн Асылқанқызы - Лаборант химического анализа 2 разряда на месторождении Амангельды

ТОО «Амангельды газ»





После того, как природный газ проходит техническую обработку, его закачивают в магистральные газопроводы, по которым он на высокой скорости добирается до компрессорной станции. Таких станций по пути много, они расположены вдоль магистрали через каждые 150-200 километров. И на каждой из них, наряду с мужчинами, природный газ встречают представительницы прекрасного пола. Отметим, что в основном газопроводы пролегают по степям, вдалеке от населенных пунктов. Погода здесь не всегда бывает такой ясной как на фотографии, чаще всего девушкам приходится сталкиваться с сильными ветрами, зноем летом и стужей зимой. В таких «агрессивных» условиях окружающей среды о комфорте говорить не приходиться…





Женский коллектив УМГ «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия»





Благодаря современным технологиям, применяемым в АО «КазТрансГаз», практически весь технический процесс автоматизирован и минимизирует внешнее вмешательство в транспортировку природного газа. Но при этом проверка всех систем, оценка качества работы и соответствия техтребованиям проводится на всех этапах.





Искрижицкая Ирина Николаевна - Инженер-метролог 1 категории проверочной лаборатории

АО «Интергаз Центральная Азия»





После тщательной проверки и полученного одобрения в режиме реального времени, голубое топливо продолжает свой путь по магистральным газопроводам. В этом ему помогают 6–ти ступенчатые компрессоры Термодин компании General Electric, которыми профессионально управляют женщины-газовики.





Жубаева Эльмира Аскаровна – Диспетчер компрессорной станции № МГ «Казахстан - Китай» ТОО «Азиатский газопровод»





Наряду с производственниками, работающими в непосредственной близости от магистральных газопроводов, транспортировку природного газа через территорию Казахстана обеспечивают и офисные работники. На их плечах лежит ответственность за финансовые операции, юридическую помощь, кадровую политику и многое другое.





Сатыбалдина Меруерт Жаксылыковна – Ведущий специалист департамента экономического анализа и бюджетирования ТОО «КазРосГаз»

Отинчиева Салтанат Кайратовна – Ведущий специалист административного департамента ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент»

Тулебекова Ира Желдибаевна – специалист по кадрам Таразского линейно-производственного управления АО «Интергаз Центральная Азия»





Группа компаний АО «КазТрансГаз», это не только транспортировка природного газа. Еще одно важнейшее направление работы Национального оператора – газификация регионов страны. И здесь тоже не обойтись без помощи прекрасных женщин. Масштабнейшая работа по обеспечению голубым топливом домов и квартир казахстанцев, а также предприятий, социальных объектов, таких, как детсады, школы, больницы и т.д., не прекращается ни на секунду. За бесперебойную работу в регионах Казахстана следят сотрудники производственных филиалов АО «КазТрансГаз».





Женский коллектив Жамбылского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак»





В производственных филиалах, работая на самых ответственных и сложных участках, женщины-газовики ни в чем не уступают мужчинам, а у некоторых есть еще и чему поучиться.









Рахманкулова Диана – Ведущий инженер-эколог на линейной части и станционных сооружений газопровода «Казахстан-Китай» ТОО «Азиатский газопровод»

Касымова Альфия Куанышбековна – Инженер АСУТП ТОО «Азиатский газопровод»









Кожакова Индира Нурлановна – Бухгалтер УМГ «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия»

Рубанова Венера Файзиевна - Ведущий специалист операционной службы по обслуживанию населения Жамбылского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак»

Нурпеисова Арман Ельтаевна - Диспетчер аварийно-диспетчерской службы Таласского районного газового хозяйства АО «Интергаз Центральная Азия»





Как видно из этого репортажа, все женщины в АО «КазТрансГаз» - профессиональные, целеустремленные и, по хорошему, амбициозные работники! Ежедневно, не жалея своих сил, они работают на благо страны, несут тепло и уют в дома казахстанцев.





С праздником Вас, наши дорогие женщины!





С наступающим Международным женским днем – 8 марта!







