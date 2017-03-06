Казахстанский дзюдоист Максим Раков завоевал "серебро" Кубка Европы

На пути к финалу казахстанец одолел соперников из Украины, Австрии, Польши и Беларуси. В финале Раков уступил Фару Эрону из Австрии.

Казахстанский дзюдоист Максим Раков стал серебряным призером Кубка Европы, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на федерацию дзюдо.





Открытый Кубок Европы по дзюдо среди мужчин проходил в Катовице, Польша. В соревнованиях приняли участие 28 дзюдоистов из Казахстана. Но только Максиму Ракову, участвовавшему в весовой категорий до 100 кг, удалось завоевать медаль.





На пути к финалу казахстанец одолел соперников из Украины, Австрии, Польши и Беларуси. В финале Раков уступил Фару Эрону из Австрии.





В состязаниях среди женщин казахстанки Анна Казюлина (-57 кг) и Зарина Райфова (-78 кг) стали обладателями бронзовых наград. Казахстанская команда заняла 9-е общекомандное место из 24 стран мира.



