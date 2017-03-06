Дамир Муминов: Хотелось бы внедрить стрит-воркаут в общеобразовательную программу

Захвативший мир новый вид спорта стрит-воркаут продолжает набирать популярность среди казахстанец и покорять любителей здорового образа жизни своей простотой и доступностью. Подтверждением этого стало проведение в Астане международного по стрит-воркауту, который вновь вызвал большой интерес у болельщиков.





Президент казахстанской федераций стрит-воркаута Дамир Муминов рассказал об организации значимого и зрелищного турнира по стрит-воркауту в столице Казахстана.





- Основной задачей проведения данного мероприятия является пропаганда здорового образа жизни и нашей молодой федерации, - сказал он.- Благодаря поддержке Национального Олимпийского Комитета, Министерства культуры и спорта мы в прошлом году получили огромный импульс к развитию. Турнир по стрит-воркауту «Battle of the Bars» - это своего рода закономерность, позволяющая нам с гордость заявить о том, что мы первая страна на постсоветском пространстве, которая проводит мероприятие такого высокого уровня. Поддержать нас приехали спортсмены из США, Канады, России, Белоруссии, Латвии, Молдавии. Это говорит об уровне развития стрит-воркаута в Казахстане. О том, что мы не стоим на месте и стрит-воркаут объединяет.





- Какими будут дальнейшие направления развития стрит-воркаута в Казахстане?

- Мы не стоим на месте, ведем огромную работу по популяризации нашего вида спорта. Также мы тесно сотрудничаем с НОКом и Министерством культуры и спорта по признанию стрит-воркаута, как вида спорта. Хотелось бы, при этом, внедрить стрит-воркаут в общеобразовательную программу. То есть, перспективы огромные, цели и задачи амбициозные, но все должно идти поступательно.





- В чем заключается изюминка «Battle of the Bars»?

- В том, что в Астане соревновались сильнейшие воркаутеры мира. Благодаря тому, что нас активно поддерживают – мы получили не только импульс к развитию, но и смогли отправить наших атлетов в Америку в легендарные клубы Лос-Анджелеса, где тренировался Арнольд Шварценеггер и подняли флаг Казахстана. Нашим атлетам удалось зарекомендовать себя как сильнейшие воркаутеры и тем самым, привлечь интерес к Казахстану. Турнир, прошедший в Астане – яркое тому подтверждение.



