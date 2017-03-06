Пойман с поличным председатель Комитета геологии и недропользования МИР РК

В РК пресечена деятельность преступной группы под руководством председателя Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК Б.Нурабаева , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбюро по противодействию коррупции.





Б.Нурабаев организовал масштабную преступную схему по получению взяток в особо крупных размерах на системной основе от предпринимателей за заключение контрактов на недропользование по всей территории Республики Казахстан.





В данную схему были вовлечены доверенные лица председателя Комитета – его заместитель Курбанов Н., руководители РГУ «Центрказнедра» и «Южказнедра» Нұржаубай А. и Адильханов Е., ГУ «РЦГИ «Казгеоинформ» Утегенов А., руководитель Мангистауской областной инспекции геологии Мутан Б., а также руководители структурных подразделений Комитета.





Также установлен выступающий пособником во взяточничестве доверенное лицо Б.Нурабаев Б. – М.Абдрашов (одноклассник), с которым он поддерживает дружеские отношения.





"6 марта т.г. Нурабаев Б. задержан с поличным при получении очередной части взятки в размере 20 тыс. долларов США от представителя ТОО «Акмола Голд» за оказание содействия в заключении контракта на государственное исследование недр.

Также, в качестве взятки Нурабаев Б. и Абдрашов М. получили автомашину марки «AUDI Q7» и 3-х комнатную квартиру в г.Шымкент стоимостью по 25 тыс. долларов США каждая, которые переоформлены на сына последнего. Установлено, что он также получил 20 тыс. долларов США от представителя ТОО «SK Petroleum», а также товарно-материальные ценности от других недропользователей за лоббирование их интересов при заключении контрактов на месторождения в Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Карагандинской областях.

Общая сумма полученных Нурабаевым Б. взяток составила более 100 тыс. долларов США", - говорится в сообщении Нацбюро.





Кроме того, Нурабаев Б. и Курбанов Н., злоупотребляя должностными полномочиями и используя конфиденциальную информацию, незаконно оформляли перспективные месторождения на аффилированные предприятия.





Для этих целей, специально создавались компании, где близкие родственники и доверенные лица последних выступали соучредителями с долей участия 30-50%.





Всего оформлено более 30 месторождений, в том числе на ТОО «Консорциум KazGeoNedra Group Services», «Геозапад», «Алькор АА», «Omaras», «Коныр Терек», «Зыряновская геологическая экспедиция», «Казмунайгаз – геофизика», «Kazakhstan Caspian Oil Services», «Казахстанская нефтяная компания», «KAZ-Waterhanters», «EDCompany».





В дальнейшем доли родственников перепродавались по рыночным ценам.





Наряду с этим, установлено, что Нурабаев Б. и Курбанов Н. лоббировали интересы ТОО «КазЗарубежГеология» в государственных закупках, проводимых региональными подразделениями Комитета, за что получили взятку в виде гостевого комплекса из нескольких домов на территории курортной зоны «Боровое».





Нурабаев Б., Курбанов Н. и еще шестнадцать участников преступной группы в соответствии со ст.128 УПК РК задержаны и водворены в ИВС ДВД г.Астана.





Досудебное расследование продолжается.



