Аким Атырауской области: Мне угрожают в соцсетях

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев в ходе координационного совета, посвященного усилению работы по борьбе с браконьерством, рассказал об угрозах в адрес сотрудников правоохранительных органов и госслужащих со стороны браконьеров и ОПГ, занимающихся незаконным выловом и сбытом рыбы , передает , передает портал "Мой город"





По словам главы региона, он часто получает жалобы на то, что некие лица занимаются запугиванием должностных лиц, угрожая физической расправой в том числе и членов семей.





"После того, как мы ужесточили меры по борьбе с браконьерством, мне показали комментарий под статьей в Фейсбуке, где было написано: "Да, акимат движется в правильном направлении, главное, чтобы Ногаева не утопили в реке Урал". Это ведь тоже угроза", - говорит аким.





"Я прошу спецорганы и правоохранительные органы заняться этим вопросом. Дать жесткий отпор тем, кто распространяет угрозы в адрес госслужащих, чтобы тот, кто несет добросовестную службу, не боялся и верил поддержку от государства", - заявил глава региона.





Кроме того, Нурлан Ногаев рассказал об анонимных и открытых письмах, которые получает сам лично. В них сообщается о фактах "крышевания" браконьеров.





- Браконьеры "за покровительство" представителей правоохранительных и спецорганов иной раз отдают по 3-4 лодки, чтобы их не трогали. Мы будем работать жестко в этом направлении, несмотря на чины и должности, - заявил аким.



