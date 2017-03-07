Леопард и питон сошлись в смертельном бою за котенка в Южной Африке
7 марта 2017, 07:47
Уточняется, что схватка была снята прошлым летом на территории Национального парка Крюгера.
В Национальном парке Крюгера, расположенном в Южной Африке, в бою сошлись огромный питон и матерый хищник - леопард, сообщает RenTV.
Причиной раздора стал маленький котенок, который попал в поле зрения змеи.
Как сообщает Daily Mail, на выручку малышу пришла мать, которая попыталась отогнать питона. Между ними завязался бой.
Уточняется, что победу в поединке одержал леопард. Позднее хищники смогли насладиться добычей.
Фото: скриншот
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