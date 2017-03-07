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Леопард и питон сошлись в смертельном бою за котенка в Южной Африке

7 марта 2017, 07:47

Уточняется, что схватка была снята прошлым летом на территории Национального парка Крюгера.


В Национальном парке Крюгера, расположенном в Южной Африке, в бою сошлись огромный питон и матерый хищник - леопард, сообщает RenTV.

Причиной раздора стал маленький котенок, который попал в поле зрения змеи.

Как сообщает Daily Mail, на выручку малышу пришла мать, которая попыталась отогнать питона. Между ними завязался бой.

Уточняется, что победу в поединке одержал леопард. Позднее хищники смогли насладиться добычей.


Фото: скриншот

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