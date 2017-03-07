В Дубай – вместе с Samsung Galaxy S7 edge

С наступлением марта Samsung Galaxy S7 edge спешит подарить представительницам прекрасной половины весеннее настроение. Когда за окном теплая, солнечная погода, непременно хочется куда-нибудь выбраться. Это может быть приятная прогулка в парке, уикенд за городом или активная тусовка с друзьями. Но всегда и в любых обстоятельствах мы берем с собой своего «спутника жизни» – любимый смартфон, который позволяет оставаться на связи с родными и друзьями, а также запечатлеть лучшие моменты своего досуга.





Почему бы не поделиться простыми радостями жизни, испытанными вместе с Galaxy S7 edge/S7?









Samsung Galaxy S7 edge предлагает принять участие в увлекательном онлайн-конкурсе, главный приз в котором – это поездка в Дубай с насыщенной развлекательной программой! Участницы могут в период с 1 по 24 марта сделать фотоснимок, где в кадре присутствует смартфон Galaxy S7 edge/S7, и разместить его у себя на странице социальной сети под хэштегом #DubaiGalaxykz. При этом одно из условий – сделать свой профиль общедоступным.





Победительница – автор лучшего фото – будет выбрана членами жюри. Результаты конкурса будут объявлены 27 марта.





Гран-при: уникальное приключение – несколько дней счастья в Дубае! Перелет туда и обратно бизнес-классом вместе с профессиональным фотографом, проживание в самом высоком небоскребе в мире – Бурдж-Халифе, прогулки на яхте, захватывающие экскурсии и ежедневные фотосессии...













Кратко о продукте: смартфоны Samsung Galaxy S7 edge/S7 оснащены высококачественной камерой и экраном Quad HD Super AMOLED, имеют изысканный дизайн, защиту от пыли и воды по стандарту IP68, причем без дополнительных заглушек или приспособлений.