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В Актау осужденный за смерть рыбака командир пограничного корабля попал под амнистию

7 марта 2017, 10:36

Бывший военнослужащий был освобожден на основании закона «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан».


В Актау осужденный за смерть рыбака командир пограничного корабля освобожден от назначенного уголовного наказания, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу военного суда.

Постановлением апелляционной судебной коллегии по уголовным делам военного суда Республики Казахстан освобожден Телев Ж. осужденный 30 января на четыре года в колонии – поселении. Бывший военнослужащий был освобожден на основании закона «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан».

Напомним, что Телев Ж. 29 апреля 2016 года примерно в 03:19 часов, находясь на боевом дежурстве в территориальных водах Республики Казахстан на удалении 6-7 миль от линии берега, обнаружил лодку типа «Амур», на которой находились жители Актау.

При попытке задержания лодки типа «Амур» старший лейтенант Телев Ж., не правильно учитывая направление курса и выбор дистанции для остановки корабля, допустил столкновение с корпусом навесного мотора лодки «Амур». Вследствие столкновения лодка потерпела затопление, а вместе с ней утонул один из пассажиров.

Фото: newtimes.kz

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