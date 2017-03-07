В Актау осужденный за смерть рыбака командир пограничного корабля попал под амнистию
7 марта 2017, 10:36
Бывший военнослужащий был освобожден на основании закона «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан».
В Актау осужденный за смерть рыбака командир пограничного корабля освобожден от назначенного уголовного наказания, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу военного суда.
Постановлением апелляционной судебной коллегии по уголовным делам военного суда Республики Казахстан освобожден Телев Ж. осужденный 30 января на четыре года в колонии – поселении. Бывший военнослужащий был освобожден на основании закона «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан».
Напомним, что Телев Ж. 29 апреля 2016 года примерно в 03:19 часов, находясь на боевом дежурстве в территориальных водах Республики Казахстан на удалении 6-7 миль от линии берега, обнаружил лодку типа «Амур», на которой находились жители Актау.
При попытке задержания лодки типа «Амур» старший лейтенант Телев Ж., не правильно учитывая направление курса и выбор дистанции для остановки корабля, допустил столкновение с корпусом навесного мотора лодки «Амур». Вследствие столкновения лодка потерпела затопление, а вместе с ней утонул один из пассажиров.
Фото: newtimes.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4847593-796157a340a15156381150bfb4044d95
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...