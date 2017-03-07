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Аким СКО поздравил североказахстанских женщин с 8 марта

7 марта 2017, 11:10

Торжественное собрание завершилось большим праздничным концертом.


В преддверии Международного женского дня 8 марта в Петропавловске с участием главы региона Ерика Султанова в драматическом театре им Н.Погодина состоялось торжественное собрание.

Аким области поздравил всех женщин страны с наступающим Международным женским днем.

«В современном мире женщины уже давно уверенно шагнули за рамки своей традиционной роли в обществе. Вы доказали, что вам по плечу любое дело: сельское хозяйство, наука и предпринимательство, общественная деятельность и политика, спорт, культура и искусство», - отметил глава региона Ерик Султанов. Также глава области отметил неоценимую роль женщин в становлении и развитии страны, пожелал им здоровья, любви, семейного благополучия и успехов.

Между тем, Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева матери, родившие и воспитавшие 6 и более детей награждены подвесками «Күміс алқа» и «Алтын алқа». Награды от имени Президента 10-ти многодетным матерям области вручил Е.Султанов.

За большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие области и в связи с празднованием Международного женского дня Почетной грамотой акима СКО награждены 25 женщин, работающие в различных сферах деятельности. Еще 12 получили Благодарственные письма главы региона.

Торжественное собрание завершилось большим праздничным концертом.

Отметим, что все больше женщин в области занимают руководящие должности на государственной службе. Из 215 депутатов в нашей области 53 являются представительницами прекрасного пола. Из 28 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса в регионе почти половину возглавляют женщины. Ежедневно наш покой оберегают 400 сотрудниц органов внутренних дел СКО.






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