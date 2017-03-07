В Жамбылской области прокуроры провели мониторинг по задолженностям перед работниками

Только за 2 месяца текущего года 552 работника получили заработную плату на сумму более 63 млн. тенге.

Органами прокуратуры Жамбылской области на постоянной основе проводится мониторинг предприятий на предмет недопущения задолженности по заработной плате перед работниками, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.





В этой связи с прошлого года прокуратурой области разработана и успешно используется Единая централизованная база по выявлению предприятий задолжников по заработной плате.





Эффективность использования базы данных, предполагает раннее выявление задолженности по заработной плате, что обеспечивает своевременное принятие мер и урегулированию трудовых споров, а также сокращение жалоб в вопросах оплаты труда – отметил прокурор области Ернат Сыбанкулов.





Благодаря работе данной Базы удается своевременно выявлять и принимать меры по устранению нарушений прав работников, только за 2 месяца текущего года прокуратурой области обеспечена выплата задолженности по заработной плате перед 552 работниками на общую сумму 63,7 млн. тенге.





Выявление предприятий нарушителей производится даже без жалоб граждан, цель – обеспечение своевременного получения работниками гарантированной оплаты за труд – заверил прокурор области.





К примеру, в январе 2017 года принятыми мерами прокурорского реагирования обеспечена погашение текущей задолженности в ТОО «Амангелдинский ГПЗ» перед 357 работниками на сумму 30,3 млн.тенге.





Также, за прошедший месяц восстановлены права 60 работников, погашена задолженность по заработной плате на сумму более 20 млн. тенге в ТОО «Гео Ком».





В другом случае, 53 работника КГП ПХВ «Байзак-су» более 2 месяцев не могли получить заработную плату на сумму 3 млн. 300 тыс. тенге, здесь также пришлось вмешаться органам прокуратуры.





Соответствующие наказания получили 20 работодателей за нарушения трудового законодательства.





Аналогичная работа проведена и в прошлом году, в целом, органами прокуратуры области в результате принятых мер обеспечена выплата задолженности по заработной плате 12 854 работникам в размере 849 785 516 тенге.





Каждый гражданин имеет право на своевременное получение заработной платы за свой труд, работодатель обязан соблюсти это требование, ведь в каждом случае за работниками стоят целые семьи и задержка заработной платы естественно ляжет тяжким бременем на них – резюмировал прокурор области Ернат Сыбанкулов.