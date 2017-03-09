Цены на бензин в 2017 году в Казахстане продолжат ускоренный рост - эксперт

- Как цена может снизиться? Модернизация осуществляется на заемные средства — составляются проекты, за валюту покупается оборудование… Это миллиарды долларов, которые надо будет вернуть. К тому же нефтяные компании не заинтересованы в понижении цен.

- Что же тогда имел в виду министр, когда говорил, что цена снизится? Может быть, расчет шел на то, что заводы будут работать с большей производительностью?



