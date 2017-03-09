В Алматы стартовал традиционный турнир по баскетболу
9 марта 2017, 11:26
На групповом этапе команды проведут матчи в круг в своих группах, по результатам этих матчей команды распределят места в группах.
В этом году в Кубке Казахстана по баскетболу участвует шесть лучших коллективов старны, сообщает Zakon.kz. Команды были разделены на две группы “А” и “Б”. Группа “А” – “Алматинский Легион”, “Барсы Атырау”, “Тобол”. Группа “Б” – “Астана”, “Капшагай”, “Каспий”. На групповом этапе команды проведут матчи в круг в своих группах, по результатам этих матчей команды распределят места в группах.
Команды, занявшие первые и вторые места в группах, проходят в полуфинальные матчи. Коллективы, занявшие третьи места, в группах разыграют пятое место в серии из двух игр.
Соревнования пройдут с 8 по 12 март в спорт комплексе "Достык". Для болельщиков из других городов будет организована онлайн трансляции всех матчей турнира на сайте al-bclegion.kz.
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