В Алматы стартовал традиционный турнир по баскетболу

На групповом этапе команды проведут матчи в круг в своих группах, по результатам этих матчей команды распределят места в группах.

В этом году в Кубке Казахстана по баскетболу участвует шесть лучших коллективов старны , сообщает , сообщает Zakon.kz . Команды были разделены на две группы “А” и “Б”. Группа “А” – “Алматинский Легион”, “Барсы Атырау”, “Тобол”. Группа “Б” – “Астана”, “Капшагай”, “Каспий”. На групповом этапе команды проведут матчи в круг в своих группах, по результатам этих матчей команды распределят места в группах.





Команды, занявшие первые и вторые места в группах, проходят в полуфинальные матчи. Коллективы, занявшие третьи места, в группах разыграют пятое место в серии из двух игр.





Соревнования пройдут с 8 по 12 март в спорт комплексе "Достык". Для болельщиков из других городов будет организована онлайн трансляции всех матчей турнира на сайте al-bclegion.kz.



