В Алматы стартовал традиционный турнир по баскетболу

9 марта 2017, 11:26

На групповом этапе команды проведут матчи в круг в своих группах, по результатам этих матчей команды распределят места в группах.


В этом году в Кубке Казахстана по баскетболу участвует шесть лучших коллективов старны, сообщает Zakon.kz. Команды были разделены на две группы “А” и “Б”. Группа “А” – “Алматинский Легион”, “Барсы Атырау”, “Тобол”. Группа “Б” – “Астана”, “Капшагай”, “Каспий”. На групповом этапе команды проведут матчи в круг в своих группах, по результатам этих матчей команды распределят места в группах.

Команды, занявшие первые и вторые места в группах, проходят в полуфинальные матчи. Коллективы, занявшие третьи места, в группах разыграют пятое место в серии из двух игр.

Соревнования пройдут с 8 по 12 март в спорт комплексе "Достык". Для болельщиков из других городов будет организована онлайн трансляции всех матчей турнира на сайте al-bclegion.kz.


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